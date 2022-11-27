Son Dakika

Kayseri Büyükşehir kent estetiğini artırıyor

GÜNDEM 27.11.2022, 09:58
Kayseri Büyükşehir kent estetiğini artırıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde kentsel tasarım, peyzaj uygulamaları, çiçeklendirme ve bitkisel bakım çalışmalarını sürdürürken, yapılan çalışmalar ile kent estetiği artırılıyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park, Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri, şehri daha estetik bir görünüme kavuşturmak amacıyla sonbahar dönemi peyzaj çalışmalarına devam ediyor. 

Şehrin görselliğini öne çıkaran hizmetlere bir yenisini daha ekleyen Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’nin çehresini daha da güzelleştirerek, daha yeşil alan oluşturacak çalışmalara imza atıyor.

Bu kapsamda Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Mimarsinan Organize Sanayi yolu ve Tren Garında, Lale-Sümbül soğanları, doğal taş ve mevsimlik çiçeklerin tasarımları devam ederken, gerek mevcutta var olan kavşaklardaki refüj, göbek ve yan üçgenler, gerekse yeni yapılan yollardaki benzer yapıların mevsime göre farklı tasarımları yapılıyor.

Öte yandan bu çalışmalarda kavşak, göbek ve üçgenlerin düzenlemesi farklı farklı yapılırken, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde refüj, yaya ve bisiklet yolu düzenlemeleri oluşturulan alana, ahşap çiçeklikler yapılarak, kuru peyzaj uygulamalarıyla ilgi çekici bir ortam oluşturuldu.

MENEKŞE, KASIMPATI, SIKLAMEN, FAREKULAĞI, LALE VE SÜMBÜL SOĞANI DİKİMİ YAPILIYOR

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, park, mesire alanları, refüjler, meydanlar ve peyzaj alanlarına hercai menekşe, kasımpatı, sıklamen, farekulağı, lale ve sümbül soğanı dikimi de yapıyor. Sonbahar döneminde raylı sistem hattı İldem ve Beyazşehir Bölgesi süs bitkisi yenilenmesi çalışmaları kapsamında, kurtbağrı, kartopu, gül dikimi de gerçekleştirildi.

Bu zamana kadar yenilenen süs bitkileri ise kurtbağrı 11 bin 890, kartopu bin 800, gül bin adet dikimi yapılırken, bitki dikim çalışmaları halen devam ediyor. 2022 yılı sonbaharda kullanılan toplam süs bitkisi âdeti şimdiye kadar 13 bin 790 adet olarak belirlendi. 

2022 yılı bakım çalışmaları kapsamında ise, Talas Derevenk bölgesinde bin 700 metre uzunluğunda, 91 bin metrekarelik alandaki yamaçlarda çalışma gerçekleştiriliyor. Önceki yıl dikilmiş olan kırmızı yapraklı Yarı bodur kadıntuzluğu 30 bin 787, Lavantin 41 bin 500, toros sediri bin 130, Ihlamur 182 adet dikilmiş olan süs bitkileri ve ağaçların bakımları da yapılıyor. 

Bakım kapsamında süs bitkisi ve ağaçların yaz sezonu boyunca sulama çalışmaları yapılarak, sonbahar ile birlikte de Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yabancı otları alınmaya devam ediliyor.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 14 33
2. Rizespor 14 25
3. Boluspor 14 25
4. Pendikspor 13 24
5. Keçiörengücü 13 24
6. Samsunspor 13 23
7. Bodrumspor 14 22
8. Manisa FK 13 20
9. Sakaryaspor 15 19
10. Altay 14 18
11. Bandırmaspor 13 18
12. Adanaspor 14 17
13. Göztepe 13 17
14. Tuzlaspor 14 16
15. Erzurumspor 13 14
16. Altınordu 13 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 14 7
19. Denizlispor 14 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4