Kayseri Büyükşehir İtfaiyesi takviyelerle güçleniyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yangın, afet ve yaşanan kazalara karşı vatandaşın mal ve can güvenliğini koruyan, her türlü olumsuzluğa karşı gece gündüz demeden görev yapan itfaiye ekibini ziyaret etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla daha da güçlendirilen Büyükşehir İtfaiye Teşkilatı, 17 istasyon, 56 araç ve 330 personel ile yangın ve diğer olaylara daha etkili ve güvenli bir şekilde müdahale edebilirken, doğal afetlerin yanı sıra, tehlikeye düşmüş tüm canlıların canlarını korumak ve kurtarmak için görevini başarıyla sürdürüyor.

Kayseri Büyükşehir İtfaiyesi’ne 330 personelden 59’u kadroya katılan genç itfaiyecilerden oluşurken, ayrıca 150 stajyer öğrenciye de uygulamalı eğitim veriliyor.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nda görev yapan kahraman itfaiye erlerini ziyaret ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Burada tek tek itfaiye erleri ile tokalaşarak sohbet eden Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, “Kadromuz sürekli yenileniyor. Artık eğitim ve öğretim bağlamında hem itfaiye lisemizin hem de itfaiye meslek yüksekokulumuzun öğrencilerini önemsiyoruz. Sendikamız ile birlikte istişare ediyoruz. İtfaiyemize bu okullarımızın hem fonksiyonel olması hem de daha eğitimli ve donanımlı olması açısından tercih ediyoruz. Bu alanda da epey mesafe aldık” diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, stajyer öğrencilere de uygulamalı eğitim verildiğini ifade ederek, “Stajyer yavrularımıza da fırsat veriyoruz. Bu uygulamalı eğitim, stajyerlerimiz burada sizlerden sağlıklı bir şekilde uygulamaları öğrenirse daha faydalı olur, özgüven içerisinde olur, mesleğini çok daha güzel hayata geçirmiş olur” dedi.

“BİZİM YÜZ AKIMIZSINIZ”

İtfaiye erlerine ‘Bizim yük akımızsınız’ diye hitap eden Büyükkılıç, “Ay yıldızlı Türk bayrağımız altında vatanına, milletine, devletine, geçmişine, tarihine, inancına bağlı olmanızı ve böyle nesiller yetiştirmenizi temenni ediyoruz. Kayseri, Anadolu’nun cazibe merkezindeki insanlarımıza ayrı bir minnet duyuyoruz. Sizler vasıtasıyla, her bir birimimizin yaptığı fedakâr çalışmalarla onlara layık olmaya gayret gösteriyoruz. Bizim yük akımızsınız, Medar-ı iftiharımızsınız. Cenab-ı Allah kazadan, beladan, nazardan esirgesin” ifadelerini kullandı.