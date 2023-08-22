Kayseri Büyükşehir'in mobil diş kliniği eve döndü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın tarafından desteklenen ve vatandaşın hizmetine sunulan ‘Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği’ 15 bin 300 depremzedeye hizmet verdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Deprem bölgesi Hatay’da görevini tamamlayan Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği yeniden Kayseri için hizmet vermeye başlıyor.

Büyükşehir Belediyesi Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ‘insan’ ve ‘sağlık’ odaklı hizmet anlayışı kapsamında, il sınırları içerisinde köylerde yaşayan yaşlı ve engelli vatandaşlara ağız ve diş sağlığı hizmetinin ulaştırılmasına kolaylık sağlamak üzere harekete geçti. Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, ekonomik ömrünü tamamlamış olan otobüsü Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nin talebi üzerine “Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniğine” dönüştürdü. 6 Şubat tarihinde Kayseri’de hizmete başlayacağını ancak deprem nedeniyle Hatay’a görevlendirilen Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği, Kayseri için hizmete başlıyor.

Kayseri Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Kazım Coşkun, saha çalışmaları neticesinde kırsal mahallelerdeki vatandaşların ihtiyacı olduğu kararlaştırılan Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği talebini Başkan Büyükkılıç’a bildirdiklerinde destek olduğunu ifade eden Büyükkılıç ve emeği geçenlere teşekkür etti.

“BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ SAĞ OLSUN TEVECCÜH GÖSTERDİLER”

Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği hakkında açıklamalarda bulunan Kayseri Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Coşkun, projeyi Başkan Büyükkılıç’a ilettiklerinde teveccüh gösterdiğini ifade ederek, “Saha çalışmalarımızda yaptığımız tespitler sonucu kırsal kesimdeki yaşlı vatandaşlarımız için ağız ve diş sağlığı hizmeti götürmek adına bir proje geliştirdik. Burada da İl Sağlık Müdürümüzle istişarelerimiz sonucunda bir otobüs yapmayı planladık ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a iletildi bu isteğimiz. Sağ olsun kendisi de teveccüh gösterdiler” diye konuştu.

“6 ŞUBAT’TA HİZMETE GİRECEKTİ ANCAK HATAY’A GÖREVLENDİRİLDİ, 15 BİN 300 KİŞİYE HİZMET VERDİ”

Başhekim Coşkun, Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği’nin 6 Şubat tarihinde Kayseri’de hizmete başlayacağını ancak deprem nedeniyle Hatay’a görevlendirildiğini söyleyerek, şunları paylaştı: “Makine İkmal Bakım Onarım Daire Başkanlığımız tarafından dizayn edilen, tasarım yapılan otobüsümüz tıbbi donanımlarla donatıldıktan sonra 6 Şubat tarihinde hizmete geçirilecekti Kayseri’mizde. Lakin istemediğimiz bir olaydan dolayı, deprem hadisesi gerçekleştiği için Hatay ilimize görevlendirildi. Hatay ilimizde, 180 gün boyunca hizmet veren otobüsümüzde 15 bin 300 depremzede vatandaşımıza ağız, diş sağlığı hizmeti verildi. Bunların içerisinde temel tedavileri yapıldı. Ağız diş sağlığı konusunda bilgiler verildi. Kanal tedavileri, dolgular, diş çekimleri. Yani aciliyet gerektiren bütün tedavi hizmetleri verilmiş oldu. Bugün itibariyle de görevini tamamlayan otobüsümüz Kayseri’ye geri geldi. Tekrar Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç’a ve İl Sağlık Müdürümüz Mehmet Erşan’a aynı zamanda Selman başkanıma teşekkür ediyorum.”

“MODERN BİR HİZMETİ ULAŞTIRMAKTAN DOLAYI GURURLUYUZ”

Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanı Selman Sefa Sürmelioğlu ise açıklamasında hasta vatandaşlara daha modern bir hizmeti ulaştırmaktan dolayı gururlu olduklarını dile getirerek, “Aracımız inşallah görevini yerine getirdiğini düşünüyoruz. Biz de hayırlı olmasının diliyoruz. Güzel günlerde inşallah hastaya ulaşabilecekleri, daha modern bir şekilde ulaştıkları, hizmet ettikleri, yardımcı olacakları bir aracı kullanıma verdiğimiz için gururluyuz. Biz de kendilerine teşekkür ederiz. Memduh Başkanıma teşekkür ederim. Böyle bir hizmete öncülük ettiğimizi için de gururluyuz” ifadelerinde bulundu.