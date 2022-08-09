Kayseri Büyükşehir'in kütüphaneleri kitapseverlerin adresi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi kütüphaneleri, toplam 128 bin 212 basılı, 22 bin elektronik kitap, 3 bin 750 kişi kapasiteli kütüphaneleri ve 7 aylık 1 milyon 845 bin ziyaretçisi ile kitapseverlerin adresi oldu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç öncülüğünde eğitime, bilime, bilgiye ve bunların muhatabı insana yaptığı yatırımlar ile kütüphanelerinde verdiği hizmetler sayesinde gönüllerde yer etmeyi sürdürüyor.

Gerçekleştirdiği hizmetler ile dikkat çeken ve toplam 128 bin 212 basılı, 22 bin elektronik kitap, 3 bin 750 kişi kapasiteli kütüphaneleri ve 7 aylık 1 milyon 845 bin ziyaretçisi bulunan Büyükşehir Belediyesi kütüphaneleri, kentte kitapların yuvası, kitap kurtlarının ise adresi oldu.

KİTAP KURTLARI, BÜYÜKŞEHİR KÜTÜPHANELERİNDE BİLGİ AÇLIĞINI GİDERİYOR

9 Ağustos Dünya Kitapseverler Günü’nde de kütüphaneleri dolduran Kayseri’deki kitap kurtları, kent genelindeki Büyükşehir’e ait 9 donanımlı kütüphanede bilgi açlığını gideriyor. Kayseri’yi kütüphaneler kenti yapma hedefiyle bu konuda vatandaşlardan gelen talepleri ve gereklilikleri yerine getirmeye gayret gösteren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, her birisi binlerce kitap dolu, donanımlı, temiz ve konforlu ortamı ile vatandaşlara da eğitime de katkı sağlıyor.

KAYSERİ’NİN 6’DA 1’İ BÜYÜKŞEHİR KÜTÜPHANELERİNE ÜYE

Son olarak 15 bin basılı, 22 bin elektronik kitap bulunan 800 kişilik Erkilet’te hizmete açılan kütüphanesi ile kentteki kütüphane sayısını 9’a çıkaran Büyükşehir Belediyesi, kütüphanelerinde üyelik çalışmalarını da yürütüyor. Kütüphanelerden alınan hizmeti kolaylaştırmak, en iyi şekilde istifade edilmesini sağlamak ve kitap okunmasını alışkanlık haline getirerek kitap kurdu miktarını arttırmak için yapılan üyelik faaliyetleri sonucunda, Kayseri’deki nüfusun ortalama 6’da 1’ine karşılık gelen toplam 246 bin 527 üye sayısına ulaşıldı.

2022 yılı Ocak-Temmuz ayları arasında kütüphanelerden alınan ödünç kitap sayısı ise 135 bin 243 olarak gerçekleşti.