Kayseri Büyükşehir'in kabul günü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarları makamında kabul etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Yerel yönetim hizmetlerini etkin ve kaliteli bir şekilde vatandaşlara ulaştırma noktasında kamu kurum kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşları ile istişarelerde bulunmaya önem veren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a STK temsilcilerinden ve muhtarlardan ziyaretler de sürüyor.

Başkan Büyükkılıç bu kapsamda, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Kayseri Şube Başkanı İlker Barlı ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi İç Anadolu Bölge Koordinatörü Kadir Ali Çelik, AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Mert Şimşek ve yürütme kurulu üyeleri, Öz Sağlık-İş Sendikası Başkanı Emre Kocaman ve sendika yöneticileri ile Büyük Toramanlılar Derneği Başkanı Tolga Karabudak ve dernek yönetimini, Sarız ilçesinden 10 mahalle muhtarını ve Genç Birlik Kayseri Şube Başkanı Erkan Esenyel ile birlik yönetimi ve Oto Galericiler Sitesi Başkanı Metin Tuzcuoğlu ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle düzenlenen Masa Tenisi Turnuvasında 1'inci olan, Develi Anadolu Lisesi öğrencisi Mahmut Mustafa Çimen ve ailesini makamında ayrı ayrı kabul etti.

Heyetlerin ayrı ayrı gerçekleştirdikleri ziyaretlerde sıcak ve samimi bir ortamda misafirleri ile sohbet eden Büyükkılıç, “Bu birlik ve beraberliğin bereketine daima ihtiyacımız var. Bizleri hizmet yolunda motive eden ve daima ileriye taşıyacak olan bu birlik, beraberlik ve dayanışmadır” dedi.

Başkan Büyükkılıç, ziyaretlerinden dolayı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve yönetimleri ile muhtarlara teşekkür ederek, “Sivil toplum teşkilatlarımıza çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diliyoruz. Muhtarlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum, muhtarlarımıza ayrı bir kıymet verdiğimiz herkesin malumudur” diye konuştu.

Sivil toplum kuruluşu temsilcileri hizmetleri ve misafirperverliğinden dolayı Büyükkılıç’a teşekkür ederken, Büyük Toramanlılar Derneği Başkanı Tolga Karabudak da “Sayın Başkanımıza mahallemiz ve Derneğimiz hakkında bilgiler verdik. Başkanımızın engin tecrübelerinden istifade etme fırsatı bulduk. Sayın Başkanımızın samimi sohbeti ve misafirperverliğinden dolayı çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.