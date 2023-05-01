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Kayseri Büyükşehir'in eczacı asistanlığı kursu sona erdi

GÜNDEM 01.05.2023, 09:45
Kayseri Büyükşehir'in eczacı asistanlığı kursu sona erdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Kayseri Eczacı Odası ile iş birliğinde gerçekleştirilen ve Türkiye’de alanında bir ilk olan Eczacı Asistanlığı Kursu Kapanış Programı gerçekleştirildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Eğitimde en ayrıcalıklı ve en özel hizmeti vermeyi amaçlayan KAYMEK, hizmet alanını ve kurs çeşitliliğini her geçen gün artırmakta ve talepler doğrultusunda şekillendiriyor. Bu kapsamda Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Eczacı Odası arasında imzalanan protokol ile eczacıların ihtiyaç duydukları nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak ve kursiyerlerin istihdamlarına katkı sağlamak amacıyla ‘Eczacı Asistanlığı’ kursu hayata geçirildi. Yoğun ilgi gören ve kayıtları dakikalar içerisinde dolan ‘Eczacı Asistanlığı’ kursu 04 Şubat 2023’te başladı. İçeriğinde, SUT Bilgisi, Farmakoloji, Reçete Çeşitleri, Anatomi, Hasta Psikolojisi, Eczacı Hukuku, Etkili İletişim, İş Güvenliği, Temel Düzey İngilizce, İlk Yardım gibi konu başlıklarının bulunduğu, Uzman Eczacılar ve KAYMEK eğitmenleri tarafından verilen dersler oldukça zengin bir müfredatla tamamlandı. Toplamda 9 hafta, 54 saat planlı bir şekilde uygulanmış olan derslere 45 kursiyer katılım sağlamış, kurs sonunda yapılan ölçme ve değerlendirmede başarı sağlayan 38 kursiyer belge almaya hak kazandı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen Eczacı Asistanlığı Kursu Kapanış Programı’na Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Ecz. Uğur Nuri Akın ile yönetim kurulu üyeleri, kursiyerler ve aileleri katıldı.

“KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İLKLERİN, YENİLİKLERİN VE ÖNCÜ BELEDİYESİ”

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı, KAYMEK Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Öztürk, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi ilklerin, yeniliklerin ve öncü belediye olarak hizmetlerini devam ettirirken, KAYMEK A.Ş. olarak Kayseri Büyükşehir Belediyemizin bir şirketi, eğitim alanında adeta Kayseri’nin 6’ıncı üniversitesi olarak nitelendirebileceğimiz bir eğitim ve işbirliği ağına sahip bir kuruluşumuzdur” dedi.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’IN SELAMLARINI İLETTİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı teşekkür eden Öztürk, “Türkiye’de ilk olarak bir örnek, Kayseri Eczacı Odası ile Kayseri Büyükşehir Belediyemizin arasında işbirliği protokolü çerçevesinde eczacı asistanı yetiştirme kursu düzenledik. 4 Şubat’ta  kursumuzu açtık, 45 kursiyerimiz müracaat etti, kursumuz 1, 2 saat içerisinde doldu. Bugün 38 kursiyerimiz kurslarını başarıyla bitirerek sertifika almaya hak kazandılar. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Öztürk, yoğun program dolayısıyla Eczacı Asistanlığı Kursu Kapanış Programı’na katılamayan Başkan Büyükkılıç’ın da ayrıca selamlarını iletti.

“ÖRNEK OLACAK BİR PROJEYE HEP BİRLİKTE İMZA ATTIK”

12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Ecz. Uğur Nuri Akın da, “Uzun efor sarf ettiğiniz bu sürecin nihayetinde sonuna geldik. Ne mutlu ki büyük bir oranda katılım sağlandı. Diğer illere örnek olacak bir projeye hep birlikte imza attık. Buraya gelmeden önce Bursa’nın, Ankara’nın eczacı odalar ile birlikte bizim projede başlattığını büyük bir gururla görmüş olduk. Demek ki doğru yoldaymışız. Bu şehrin istihdamı için, mesleğimizin geleceğimizin istihdamı için çok faydalı program oldu” ifadelerini kullandı.

Akın, Başkan Büyükkılıç’a de teşekkür ederek, “Büyük bir teşekkürü Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Kendisi bir hekim olarak eczacıların her daim yanında olduğu için, pandemiden bu zamana kadar ne dediysek bizi reddetmediği için bir kez daha saygılarımı, teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Derslere yüzde 95 oranında katılım sağlanmış, umut ediyorum ki sizler buradan sertifikalarınızı aldıktan sonra bir an önce istihdama katkı sağlayacak çalışmalara başlayacağız” şeklinde konuştu.

Duygu ve düşüncelerini ifade eden kursiyerlerden Ceydanur Durna ise, Başkan Büyükkılıç başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından 38 kursiyere başarı sertifikaları takdim edildi.

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