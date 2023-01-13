Son Dakika

Kayseri Büyükşehir ile Erciyes Anadolu'dan güç birliği

GÜNDEM 13.01.2023, 08:15
Kayseri Büyükşehir ile Erciyes Anadolu'dan güç birliği

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Anadolu Holding ile birlikte yeni bir iş birliğine imza attı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
İstihdama katkı sunmak, işveren ile iş arayanı doğru noktada buluşturmak amacıyla hayata geçirilen Kayseri Kariyer Merkezi projesinde, Erciyes Anadolu Holding ve Kayseri Kariyer Merkezi arasında protokol imzalandı.

Sanayi ve ticaret merkezi Kayseri’de üretime ve istihdama katkı sunmak amacıyla, işveren ve iş arayanı buluşturacak, üniversite öğrencileri ve mezunlara staj ve iş imkânı sağlayacak önemli bir proje olan Kayseri Kariyer Merkezi’ni hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, projede paydaş ağını genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ile yeni paydaş Erciyes Anadolu Holding iş birliği protokolü imzalandı.

Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleşen protokol imza törenine, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Erciyes Anadolu Holding Yatırım, İştirakler ve İş Geliştirme, İnsan Kaynakları Koordinatörü Murat Aksu, Erciyes Anadolu Holding Grup İnsan Kaynakları Direktörü Muharrem Yerer ve İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın katıldı.

KAYSERİ KARİYER MERKEZİ, İŞ ARAYAN İLE İŞVEREN ARASINDA KÖPRÜ KURUYOR

Başkan Büyükkılıç, yapılan çalışmaların ve iş birliği protokolünün hayırlı olmasını dileyerek, Kariyer Merkezi’nin yürüttüğü çalışmalarla iş arayan ve işveren arasında köprü kurulduğunu belirtti.

Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ise imza töreninde yaptığı konuşmada, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde çalışmalar yaparken, şehrimizin değeri olarak gördüğümüz Erciyes Anadolu Holding ile burada bir protokol için bir araya geldik” dedi.

İş birliklerinin önemine işaret eden Öztürk, “İş birlikleri bizim için çok kıymetlidir. Hizmeti yaparken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak hizmetlerimizi yürütmüyoruz, hep beraber güzel hizmetlerimize imzalar atıyoruz. İş birliği protokolümüzde Kayseri Kariyer Merkezi’miz ile birlikte gençlerimize iş imkânı sağlamak üzere çalışmalar yapıyoruz. Bugüne kadar binlerce gencimizi iş sahibi yaptık. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz” diye konuştu.

Öztürk, protokolün sadece iş anlamında olmadığını, eğitim, kültürel ve sosyal çalışmalar da yapılacağını vurgulayarak, “Şehrimize değer katan güzide firmamız ve yetkilileri ile bir aradayız. Protokolümüzü imzalayacağız ve hızlı bir şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sadece bu iş anlamında kalmayacak, eğitim, kültürel, sosyal çalışmalarla da birbirimizi destekleyeceğiz. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi’nin kendilerine her zaman destek olduğunu, iş birliği ve uyum içerisinde farklı alanlarda da çalıştıklarını ifade eden Erciyes Anadolu Holding Yatırım, İştirakler ve İş Geliştirme, İnsan Kaynakları Koordinatörü Murat Aksu da “İş birliğinin ilk adımı, bugün protokol imzalıyoruz birlikte. Erciyes Anadolu Holding olarak Kayseri’ye ve Kayseri’nin gençlerine her türlü desteği vermeye her zaman hazırız. Sağ olsunlar Büyükşehir Belediyemiz de bu konuda bizlere her zaman destek oldu. İş birliği içerisinde çok uyumlu bir şekilde farklı alanlarda da çalışıyoruz. Bugün de burada bir protokolün imzası için bir aradayız. Emeği geçen herkese özellikle teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlara ve güzel bir başlangıca vesile olsun. Bizim de katkılarımız olsun inşallah” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, iş birliği protokolü kapsamında imzalar atıldı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 17 39
2. Fenerbahçe 17 35
3. Başakşehir 17 34
4. Adana Demirspor 17 30
5. Beşiktaş 16 29
6. Trabzonspor 17 29
7. Konyaspor 17 27
8. Alanyaspor 18 24
9. Kayserispor 17 23
10. Karagümrük 17 20
11. Gaziantep FK 17 19
12. Ankaragücü 17 19
13. Giresunspor 17 19
14. Kasımpaşa 17 18
15. Antalyaspor 16 17
16. Hatayspor 17 17
17. Sivasspor 17 15
18. Ümraniye 17 14
19. İstanbulspor 17 12
Takımlar O P
1. Eyüpspor 18 38
2. Samsunspor 18 32
3. Bodrumspor 18 32
4. Keçiörengücü 18 32
5. Bandırmaspor 18 31
6. Pendikspor 18 30
7. Rizespor 18 30
8. Boluspor 18 30
9. Manisa FK 18 28
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 18 24
12. Altay 18 21
13. Erzurumspor 18 20
14. Tuzlaspor 18 19
15. Adanaspor 18 18
16. Ö.K Yeni Malatya 18 15
17. Denizlispor 18 15
18. Altınordu 18 13
19. Gençlerbirliği 18 7
Takımlar O P
1. Arsenal 17 44
2. M.City 17 39
3. Newcastle 18 35
4. M. United 17 35
5. Tottenham 18 33
6. Fulham 19 31
7. Liverpool 17 28
8. Brighton 17 27
9. Brentford 18 26
10. Chelsea 18 25
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 17 22
13. Leicester City 18 17
14. Leeds United 17 17
15. Nottingham Forest 18 17
16. Bournemouth 18 16
17. West Ham United 18 15
18. Everton 18 15
19. Wolves 18 14
20. Southampton 18 12
Takımlar O P
1. Barcelona 16 41
2. Real Madrid 16 38
3. Real Sociedad 16 32
4. Real Betis 16 28
5. Atletico Madrid 16 27
6. Villarreal 16 27
7. Athletic Bilbao 16 26
8. Osasuna 16 24
9. Rayo Vallecano 16 23
10. Mallorca 16 22
11. Valencia 16 19
12. Girona 16 18
13. Getafe 16 17
14. Almeria 16 17
15. Real Valladolid 16 17
16. Celta Vigo 16 16
17. Sevilla 16 15
18. Cadiz 16 15
19. Espanyol 16 14
20. Elche 16 4