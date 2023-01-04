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Kayseri Büyükşehir ile Eczacı Odası'ndan anlamlı protokol

GÜNDEM 04.01.2023, 08:15
Kayseri Büyükşehir ile Eczacı Odası'ndan anlamlı protokol

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Eczacı Odası ile birlikte Türkiye’de alanında bir ilk olacak iş birliğine imza attı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür Anonim Şirketi (KAYMEK) ile Kayseri Eczacı Odası arasında ‘Eczacı Asistanlığı ile Sanat ve Mesleki Kurslar Düzenlemesine İlişkin’ iş birliği protokolü düzenlendi.

Başkanlık makamında gerçekleşen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Ecz. Uğur Nuri Akın ve oda yönetimi, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, daire başkanları katıldı.

İş birliği protokolü imzalarının atılmasının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak ihtiyaç duyulan alanlarda KAYMEK marifetiyle kursiyerlerimizi yetiştirip, o alanlarda iş garantili çalışma yapmaktayız” dedi.

Daha önce yapılan kursların ses getirdiğini ifade eden Büyükkılıç, şöyle konuştu:

“Daha önce Kayseri’mize özgü olan pastırma doğrama ve sunum bağlamında yaptığımız çalışma çok ses getirmişti. Biz o kursta turizm kenti olarak Kayseri’de pastırmayı satabilecek ya da müşteriyi bilgilendirmek için yabancı dili de işin içine dâhil etmiştik. O bağlamda nitelikli eleman yetiştirme yaklaşımı sergilemiştik. Şimdi de Eczacılar Odamızın kıymetli başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte yaptığımız yine KAYMEK marifetiyle bir protokol gereği, ihtiyaç duyulan kalfa konusunda, eczacılarımızın bu alandaki eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla gerekli protokolü yapmak suretiyle bir çalışma hayata geçiriyoruz.”

Başkan Büyükkılıç, verilen kurslar sonrası kursiyerlere sertifika verileceğini belirterek, “Kurslar verip, buradan verdiğimiz sertifika ile Eczacılar Odamızın bilgisi dâhilinde nitelikli eleman olarak değerlendirmesi söz konusu oluyor, iş bulmada da zorluk çekmemiş oluyor. KAYMEK’imizin kıymetli ekibine, bizleri seven, güvenen Eczacılar Odamızın kıymetli başkanı ve yönetimine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“AMACIMIZ NİTELİKLİ ELEMAN YETİŞMESİ”

Bu alanda gençleri yüreklendirdiklerinin altını çizen Büyükkılıç, “Bu alanda yaptığımız değişik örneklerle amacımız ‘her işi yaparım’dan ziyade bir işi yapıp, temiz ve bilerek yapıp alanında yetkin olmak ve dolayısıyla nitelikli bir eleman olarak iş bulmakta zorlanmamaktır. Bu bizim yegâne kriterimiz ve bu alanda gençlerimizi de yüreklendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Kariyer Merkezi’nin öneminde de vurgu yaparak, “Kariyer Merkezimiz binlerce kardeşimize değişik alanlarda iş bulma şeklinde yardımcı olmuştur. Bu kurslarımız sonrasında Eczacılar Odamızın bu ihtiyacını gidermiş olacağız, vatandaşlarımıza da iş bulmada kazanım sağlamış ve destek olmuş olacağız. Hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Nuri Akın ise Başkan Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı teşekkür ederek şunları söyledi:

“Sayın başkanımızın nezdinde emeği geçenlere çok teşekkür etmek istiyorum. Hem eczacılarımızın hem şehrimizin bu noktada büyük bir ihtiyacın hâsıl olduğunu gözlemledik. Bu konuyu gündeme getirdiğimiz zaman hem yöneticilerimiz, KAYMEK müdürümüz, Serdar bey ve Sayın Başkanımızın çok sıcak ve içten karşılamaları ile birlikte bunu hayata geçirdik. Kaliteli hizmet adına, Kayseri’ye yakışır hizmet adına böyle bir anlaşmayı birlikte yaptığımız için ayrıca teşekkür ediyorum.”

İLKLERİN ŞEHRİ KAYSERİ’YE YAKIŞIR PROTOKOL

Bu protokolün alanında Türkiye’de ilk olduğunu söyleyen Akın, “İmzaladığımız protokolün ayrı bir önemi var. Daha öncesinde hiçbir Büyükşehir ve Eczacı Odası arasında böyle bir anlaşma imzalanmamıştı. Yine ilklerin şehri Kayseri’ye yakışır bir biçimde bunun ilkini gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz” dedi.

İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜNÜN AMACI

Amacı Kayseri ili içerisinde eczanede yardımcı personel olarak çalışmayı düşünen ve/veya bu alanda kendini geliştirmek isteyen kişilere eğitim vermek olan iş birliğinde, verilen eğitim sonrasında bu alanda işgücü ihtiyacı olan işletmelerin iş gücü istihdamına katkı sağlamak yanı sıra sanat ve mesleki alanda KAYMEK A.Ş. tarafından verilen kurs branşlarında eczacı odası üyeleri ve/veya eczane çalışanlarının talepleri doğrultusunda kurslar düzenlenmesi de amaçlanıyor.

Bu işbirliği protokolü, KAYMEK A.Ş. ile Kayseri Eczacı Odası arasında iş birliği yapılarak ‘Eczacı Asistanlığı ve Mesleki, Teknik Eğitimler ile KAYMEK A.Ş. tarafından hali hazırda verilen sanat ve mesleki kurs branşlarında kurslar düzenlemek, kursiyerlerin istihdamına destekte bulunmak ve bu eğitimlerde kullanılacak, eğitimin içeriğine uygun teçhizat, malzeme ve ihtiyaç duyulan materyallerin teminine dair usul ve esasları kapsıyor.

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