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Kayseri Büyükşehir hizmet yelpazesini genişletiyor

GÜNDEM 22.11.2023, 10:45
Kayseri Büyükşehir hizmet yelpazesini genişletiyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sadece 1 ay içerisinde biyogazdan GES projelerine, bilim ve sanat merkezinden mesire alanına, tarımdan hayvancılığa, sosyal yaşam merkezinden ulaşıma kadar birçok alanda önemli projelere imza attıklarını belirterek, “Bu bizim işimiz değil demedik, insanı yaşat ki devlet yaşasın dedik” diye konuştu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sürekli ifade ettiği ‘Belediyecilik gönül işidir, belediyecilik aşk işidir. Belediyecilik, dertli insanların işidir’ anlayışıyla sadece 1 ayda sosyal ve gönül belediyeciliği alanında onlarca açılış, temel atma törenleri gerçekleştirdi.

Hayata geçirdiği yatırım ve projelerle hizmetlerini yürüten kent merkezi ve kırsalında adeta Kayserililerin gönüllerine dokunan Başkan Büyükkılıç, biyogazdan GES projelerine, bilim ve sanat merkezinden mesire alanına, tarımdan hayvancılığa, sosyal yaşam merkezinden ulaşıma kadar birçok alanda projelere imza attı.

“GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİNİN EN GÜZEL ÖRNEKLERİNİ SERGİLEDİK”

Gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini Kayseri’de sergileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Bu bizim işimiz değil demedik, insanı yaşat ki devlet yaşasın dedik. Sadece 1 ayda birçok yatırım ve projeyi Kayserililerin hizmetine sunduk” dedi.

Başkan Büyükkılıç, son 1 ayda sosyal ve gönül belediyeciliği yatırımlarını şöyle anlattı: “6 bin 421 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak Biyogaz Tesisi’nin açılışını yaptık. 160 milyon TL’lik GES Projesi’ni hayata geçirdik. Hayırsever iş birliği ile yeni Bilim ve Sanat Merkezi’ni hayata geçirdik. 50 milyon TL maliyetle yenilenen Ali Dağı Mesire Alanı’nı hizmete açtık. Desteklerimizle İç Anadolu’nun En Büyük Canlı Hayvan Borsası ve Pazar Yeri’ni hayata geçirdik. Kayseri Gastronomi Günleri’ne muhteşem açılış gerçekleştirdik. 85 milyon nüfusa hitap edecek yeni tramvay hattını hizmete açtık. Altınoluk Sosyal Yaşam Merkezi’nin temelini attık. Ayrıca Türkiye’de ilk olarak ortak hazırlanan Mera Islah Projesi’ni tanıttık.”

“YOL MEDENİYETTİR DEDİK, SADECE 1 AYDA BAKIN NELER YAPTIK?”

Memduh Büyükkılıç, ulaşım alanında da 1 ay içerisinde çok önemli ve stratejik hamlelerle kentin ulaşım konforunu artırdıklarını belirtti. Açıklamasında, “Yol medeniyettir dedik, sadece 1 ayda bakın neler yaptık?” diyen Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sadece 1 ay içerisinde, Felahiye-İsabey-Çandır hattında önemli çalışma başlattık. Kayseri Şehir Hastanesi çevresinde 15 bin ton sıcak asfalt ile 40 milyon TL’lik yeni yol yaptık. Akkışla’da 32 bin ton malzeme ile maliyeti 55 milyon TL’lik yol yaptık. Şehit Tümg. Aydoğan Aydın Köprüsü ile İtfaiye Talas Grup Amirliği arasında 5 kilometrelik yolda 12 bin ton asfalt kullandık. Günde yaklaşık 300 bin aracın kullandığı Talas Bulvarı yan yolda asfalt çalışması yaptık. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda gece yarısı taş mastik aşınma tabakası serimi çalışması gerçekleştirdik. Erkilet Ertuğrul Gazi Mahallesi’nde 35 milyon TL’lik yol, altyapı şebekeleri ve çevre düzenlemeleri yaptık. Kapuzbaşı Şelaleleri’ne Avrupa standartlarında yol yaptık. Talas Mevlana-Cumhuriyet Meydanı Tramvay Hattı’nı açtık. Pazarören -Dadaloğlu -Toklar hattında 150 milyon TL’lik yolu hayata geçirdik. Mimarsinan Kavşağı’nda 3 bulvarı birleştiren katlı kavşakta “stratejik” çalışma yaptık. 25 Milyon TL’lik “Organize Sanayi” için alternatif bir yolda da çalışma başlattık. Felahiye İsabey ve Karaşeyh mahalleri için 30 milyon TL’lik 13 kilometrelik yol yaptık. Teknik ölçümler ve bilime dayalı modern asfalt çözümleri ile trafik kaynaklı gürültü en aza indirdik. Hayırlı olsun Kayseri’m.”

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