Kayseri Büyükşehir havuzda engelleri kaldırdı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye’nin en kapsamlı merkezi konumundaki Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’ni ziyaret etti. Özel çocuklarla kucaklaşan Başkan Büyükkılıç, Engelsiz Yaşam Merkezi içerisine yapımı tamamlanan engellilerin tedavisinde de kullanılacak kapalı yüzme havuzunu yerinde inceledi.Mehmet UZEL (KAYSER

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever Ali Rıza Özderici ile eşi Besime Özderici iş birliğinde hayata geçirilen Türkiye’nin en kapsamlı engelsiz yaşam merkezi Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde özel bireyler, mutlu ve eğlenceli eğitimler görüyor. Tam donamlı şekilde yapılan ve ailelerden, öğrencilerden dua alan merkezde 53 personel ile 310 öğrenciye hizmet veriliyor.

Tüm Kayserililere dokunan hizmetleri ile takdir toplayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Engelsiz Yaşam Merkezi’ni ziyaret etti. Özel çocuklarla kucaklaşan Başkan Büyükkılıç, müzik atölyesinde çocuklarla birlikte türkü söyledi. Odaları ve atölyeleri de gezen Büyükkılıç, yapılan çalışmalar hakkında eğitmenlerden bilgi aldı.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ YÜZME HAVUZUNU İNCELEDİ

Öte yandan, Başkan Büyükkılıç Engelsiz Yaşam Merkezi içerisine yapımı tamamlanan kapalı yüzme havuzunu da gezdi. Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi bünyesinde hayata geçirilen yüzme havuzunda incelemelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, “Engelsiz Yaşam Merkezi’miz kamuoyunda beklediğimizin çok daha üzerinde ilgi gören ve yüz akımız olan bir tesisimiz. Onun son aşaması olan havuzlarla ilgili boyutunu da tamamladık. Hem fizyoterapi hem de normal havuzuyla birlikte fonksiyonunu üstlenmiş oldu. Yüklenici firmamıza özellikle teşekkür ediyorum. Teknik heyetimize teşekkür ediyorum” dedi.

TÜRKİYE’DE KENDİSİNDEN SÖZ ETTİREN EN ÖNEMLİ MERKEZLERDEN BİRİSİ

Büyükkılıç, tesisin Türkiye’de kendisinden söz ettiren en önemli merkezlerden birisi olduğuna dikkat çekerek, “Şehrimize hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Beklentiye cevap verecek olan, engelli yavrularımızın hem terapisi hem de burada keyifli bir ortamda eğitimini sürdüreceğini beklediğim bu tesisimiz Orta Anadolu’da ve Türkiye’de kendisinden söz ettiren en önemli merkezlerden birisi. Ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediye’mizin çalıştırdığı ama Milli Eğitimimizin de denetiminde olmasıyla özellik arz eden önemli bir merkez. Hayırseverlerimize de ayrıca buradan dualar ediyoruz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesi ile sosyal belediyeciliği her kesime yansıtacak projelerimizi hayata geçirme anlayışı içerisinde çalışmalarımızı tamamlamış oluyoruz. Bizi seven, güvenen insanlara layık oluruz inşallah.” diye konuştu.

BÜYÜKKILIÇ, KAYMEK AKADEMİ VE KONSERVATUVARDA GENÇLERLE BULUŞTU

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.’nin (KAYMEK) Talas yolundaki KAYMEK Akademi’yi ve konservatuvarı ziyaret eden Büyükkılıç, öğrenci ve kursiyerlerle yakından ilgilendi. Başkan Büyükkılıç’a gezi esnasında Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ile daire başkanları da eşlik etti.