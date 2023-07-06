Son Dakika

Kayseri Büyükşehir güvenlik personeline özel seminer

GÜNDEM 06.07.2023, 10:15
Kayseri Büyükşehir güvenlik personeline özel seminer

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Kayseri Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü iş birliğinde Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan özel güvenlik personeline düzenlenen seminerde sertifika törenine katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, belediyecilik hizmetlerini üst seviyeye çıkarma çalışmalarına devam ederken, öte yandan da personelin vatandaşa sunduğu hizmetin kalitesini artırmak amacıyla birçok hizmet içi seminer düzenliyor.

‘GENEL KOLLUK-ÖZEL GÜVENLİK İLİŞKİLERİ’ KONULU SEMİNER

Vatandaşlara üst seviyede hizmet götürmek kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ve Kayseri Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü iş birliğinde Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan özel güvenlik personeline ‘Genel Kolluk-Özel Güvenlik İlişkileri’ konulu seminer düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Özel Güvenlik ve Koruma İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Ümit Yalçın, Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, daire başkanları ve Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan özel güvenlik personeli katıldı.

Seminerde güvenlik personeline hitap eden Başkan Büyükkılıç, “Güvenlik boyutu çok önemlidir. Her şeyden önce bizim kendimiz güvenilir olacağız. Söylediği ile uyguladığı bir olacak. Güvenlik birimindeki kardeşlerimiz herkesin sığınacağı güvenli liman niteliğindedir. Bulunduğunuz yeri aidiyet duygusu ile sahipleneceksiniz. Kurumunuzu, ailenizi, şehrinizi, ülkenizi, olmazsa olmaz olan ay yıldızlı Türk bayrağımızı, vatanımızı, milletimizi, devletimizi bunları sahipleneceğiz. Aidiyet duygusu deriz, böyle yaklaşırsanız başarırsınız” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, konuşmasında “Aidiyet duygusunu oluşturalım. Herkesin güvendiği insan olacağız. Söylediğimizi uygulayacağız” diyerek sözünde durmanın, dürüst olmanın önemine işaret etti. Başkan Büyükkılıç, güvenlik mensuplarının, örnek davranış göstererek, güvenli liman olarak, herkesin elinden tutarak, herkesin sıkıntısını gidermek yönünde insanları sahiplenerek, bir sıkıntı olduğu zaman insanların üzerine titreyerek yol alması gerektiğini kaydetti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise Büyükkılıç’ın söylediklerinin tamamına imzasını attığını ve kendisinden istifade ettiklerini ifade ettiği konuşmasında, Kayseri Büyükşehir Belediyeli olmanın ayrıcalık olduğuna değinerek, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’nin en itibarlı müessesesidir” dedi. Seminerde İl Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir KAYMEK’te görevli eğitmen ve uzmanlar tarafından genel kolluk- özel güvenlik ilişkileri, etkili iletişim gibi konular ele alındı.

Başkan Büyükkılıç ve protokol, özel güvenlik personeline katılım belgeleri olan sertifikaları dağıtırken, Özel Güvenlik ve Koruma İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Ümit Yalçın, Büyükkılıç’a ay yıldızlı plaket takdim etti.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 36 88
2. Fenerbahçe 36 80
3. Beşiktaş 36 78
4. A.Demirspor 36 69
5. Başakşehir 36 62
6. Trabzonspor 36 57
7. Karagümrük 36 51
8. Konyaspor 36 51
9. Kayserispor 36 47
10. Kasımpaşa 36 43
11. Ankaragücü 36 42
12. İstanbulspor 36 41
13. Antalyaspor 36 41
14. Sivasspor 36 41
15. Alanyaspor 36 41
16. Giresunspor 36 40
17. Ümraniye 36 30
18. Gaziantep FK 36 25
19. Hatayspor 36 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 38 89
2. Arsenal 38 84
3. M. United 38 75
4. Newcastle 38 71
5. Liverpool 38 67
6. Brighton 38 62
7. Aston Villa 38 61
8. Tottenham 38 60
9. Brentford 38 59
10. Fulham 38 52
11. Crystal Palace 38 45
12. Chelsea 38 44
13. Wolves 38 41
14. West Ham United 38 40
15. Bournemouth 38 39
16. Nottingham Forest 38 38
17. Everton 38 36
18. Leicester City 38 34
19. Leeds United 38 31
20. Southampton 38 25
Takımlar O P
1. Barcelona 38 88
2. Real Madrid 38 78
3. Atletico Madrid 38 77
4. Real Sociedad 38 71
5. Villarreal 38 64
6. Real Betis 38 60
7. Osasuna 38 53
8. Athletic Bilbao 38 51
9. Mallorca 38 50
10. Girona 38 49
11. Rayo Vallecano 38 49
12. Sevilla 38 49
13. Celta Vigo 38 43
14. Cadiz 38 42
15. Getafe 38 42
16. Valencia 38 42
17. Almeria 38 41
18. Real Valladolid 38 40
19. Espanyol 38 37
20. Elche 38 25