Kayseri Büyükşehir 'engel'leri kaldırdı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ile birlikte ‘Emniyetle Engelsiz Yarınlar Projesi’ kapsamında bir hayırsever tarafından alınan 80 akülü aracın ihtiyaç sahiplerine dağıtım törenine katıldı. Başkan Büyükkılıç, “80 hemşehrimizi akülü araçlarla buluşturduk. Böylesine güzel bir organizasyonda emeği geçenlere yürekten teşekkür ederim” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü bahçesindeki gerçekleştirilen akülü araç dağıtım törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Vali Gökmen Çiçek, Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, Hülya Nergis Atçı, MHP Milletvekili Baki Ersoy, İl Jandarma Komutanı Tuğg.Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Hayırsever İş İnsanı Çetin Şen, il protokolü, engelli vatandaşlar ve yakınları katıldı.

Başkan Büyükkılıç, Emniyetle Engelsiz Yarınlar Projesi’ kapsamında hazırlanan organizasyon için emeğe geçen herkese teşekkür etti. Büyükkılıç, “80 hemşehrimizi akülü araçlarla buluşturduk. Böylesine güzel bir organizasyonda emeği geçenlere yürekten teşekkür ederim” dedi.

Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ise, şöyle konuştu:

“Kayseri’de iyi bir iş insanımız aynı zamanda Çetin Bey’in yapmış olduğu bu güzelliği paylaşmak için toplandık. Allah Çetin Bey’e ve onun gibi hayır işleyen istihdam oluşturan, işçi çalıştıran, üretim yapan ve satan sonrada kazandıklarını toplumla bölüşen tüm iş insanlarımızın keselerine bin bereket versin”

Vali Gökmen Çiçek ise Hayırsever İş İnsanı Çetin Şen’e teşekkürlerini ileterek, şunları kaydetti: “Hayırseverimizin burada emniyet vesilesiyle dağıtığı araçlar ne ilk, ne de son. Hayırseverimizin bu tekerlekli sandalyeleri Emniyetimizle dağıtıyor olması, Emniyetimize hem moral veriyor, hem de sosyal sorumluluğunu artırıyor”

İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ise, "Emniyetle Engelsiz Yarınlar Proje’mizdeki genel amacımız engelli kardeşlerimizin yaşadığı çevreye ve sosyal hayata uyumunu kolaylaştırılmasına ve özgüveni gelişmiş bireyler olarak hayatlarına devam etmelerine yardımcı olmaktır” dedi.

Programın sonunda Başkan Büyükkılıç ve beraberindekilerle engelli vatandaşlara akülü araçlar hediye edildi.