Kayseri Büyükşehir'e vatandaştan teşekkür

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki hizmetleri vatandaşlar tarafından teşekkürler ile taçlandı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri’nin 7 gün 24 saat ulaşılabilen çözüm merkezi olarak Kayseri’nin iletişim numarası olan ve yılda yaklaşık 1 milyon çağrı alan Alo 153 İletişim Merkezi’ne vatandaşlar, gerçekleştirilen hizmetler dolayısıyla teşekkürlerini ilettiler. Çeşitli kurum ve kuruluşlardan elde ettiği ödüllerin ötesinde en büyük ödülü vatandaşlardan teşekkür almak şeklinde gören Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların memnuniyetini teşekkürle dile getirmesi ile motivasyonunu arttırıyor.

EN FAZLA TEŞEKKÜR BÜYÜKKILIÇ’IN VERDİĞİ GENEL HİZMETLERE

Alo 153 İletişim Merkezi’nde alınan kayıtlar içerisinde vatandaşlar tarafından en fazla teşekkür edilen alan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın gerçekleştirdiği altyapı, imar ve ulaşım gibi çalışmalara yönelik genel hizmetler konusunda oldu.

BÜYÜKŞEHİR PERSONELİNİN İLGİ VE ALAKASI DA TEŞEKKÜRLE KARŞILANDI

Gönül belediyeciliği ve sosyal belediyecilik doğrultusunda ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışıyla yerel yönetim faaliyetlerini yürüten Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetleri gerçekleştiren personeli de vatandaşlar tarafından teşekkürle karşılandı. Gerek yüz yüze gerekse Alo 153 İletişim Merkezi’ni arayan vatandaşlar tarafından personelin ilgi ve alakası nedeniyle yüzlerce teşekkür alan Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetleri, sosyal yardımlar, engellilere yönelik hizmetler, kırsala destek, ücretsiz ulaşım, iletişim küresi hizmeti, kaldırım çalışmaları gibi farklı pek çok konuda da teşekküre layık görüldü.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR’E SADECE ŞEHİR İÇİNDEN DEĞİL, ŞEHİR DIŞINDAN DA TEŞEKKÜR

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent içerisindeki hizmetleri dolayısıyla Kayserili vatandaşlar tarafından teşekkürle karşılanırken, gerek yangın gerekse sel gibi doğa felaketlerinde destek için gönderdiği itfaiye ekipleri nedeniyle de şehir dışındaki vatandaşlardan teşekkür alıyor. Büyükşehir Belediyesi ayrıca ilgili şehirlerin vali ve belediye başkanları gibi yöneticileri yanında İçişleri Bakanı, Ulaştırma Bakanı, Ticaret Bakanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı tarafından da teşekkürle anıldı.