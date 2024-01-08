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Kayseri Büyükşehir'e 'sağlık' teşekkürü

GÜNDEM 08.01.2024, 07:45
Kayseri Büyükşehir'e 'sağlık' teşekkürü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Devlet Hastanesi bölgesinde 12 milyon 750 bin TL’lik maliyetle yenileme çalışmaları tamamlanan hizmetleri yerinde inceledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, günde binlerce hastaya hizmet veren Devlet Hastanesi bölgesinde 12 milyon 750 bin TL’lik maliyetle yürüyüş yollarını, otopark alanlarını, hasta indirme bindirme peronlarını, engelli erişim yollarını, taşıt yollarını, oturma alanlarını ve yeşil alanları yeniledi. Büyükşehir Belediyesi, Devlet Hastanesi’nde geçtiğimiz yıl yaptığı çevre düzenleme çalışmalarına bu yıl yapılan ilave alanlar ekleyerek toplam yaklaşık 50 bin metrekare alanda çalışmalarını tamamladı. Ekipler, sadece bu yıl yapılan çalışmalarda poliklinikler bölgesinde 3 bin 500 metrekare yaya yolu döşeme, 200 araçlık otopark, engelli rampaları ve çıkış merdivenleri tamiratı ile asfalt kaplama yollar yapılarak hastane çevresi ferah ve kullanışlı bir yapıya kavuşturuldu. Son yapılan bölüm ile birlikte hastane çevresinde yaklaşık 3 bin ton sıcak asfalt kullanıldı.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yenileme çalışmaları tamamlanan hizmetleri yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç’a gezi esnasında AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal da eşlik etti.

Kayseri Devlet Hastanesi çevresindeki esnafları da ziyaret eden Büyükkılıç, sabırla bu hizmetin tamamlanmasını bekleyen vatandaşlara ve esnafa teşekkürlerini iletti. Sağlık personelleri, esnaflar ve vatandaşlar da Başkan Büyükkılıç ve ekibine teşekkür ederek, “Gerçekten çok güzel oldu. Allah razı olsun, şahane oldu” dediler.

Kayseri Devlet Hastanesi çevre düzenleme çalışmaları incelemesi sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’nin kamu kurumlarıyla, yerel yönetimler arasındaki dayanışmasının en güzel örneklerini sergiliyoruz” dedi.

BAŞHEKİM ALTINTOP’TAN BÜYÜKKILIÇ’A TEŞEKKÜR

Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop da Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız, uzman doktor, abimiz aynı zamanda onun nezdinde Büyükşehir’imize ve buraya emeği geçen tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Kayseri’de merkezdeki devlet hastanemiz 13 farklı bloktan oluşuyordu, biz bunların yüzde 75’ini şuan aktif kullanıyoruz. 210 hekimimiz var. Bu bloklar arasında vatandaşlarımız gidip gelirken zorluk yaşayabiliyorlardı onun için onlara özel yürüyüş alanları, yürüyüş yolları ve tartan pistler yapıyoruz. İnşallah bu ay projede son aşamaya geldik. Bugün de Memduh Başkanımız ile beraber gezdik, baktık. Kendisine Kayserililer nezdinde çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Hastaneden hizmet alan vatandaşlardan, hastane çalışanlarından ve çevre esnafından da olumlu dönüşler aldıklarını aktaran Altıntop, “Özellikle hastalarımızdan bize dönüşler çok olumlu. Bölgedeki esnafımızdan çalışanlarımıza kadar herkes çok teşekkür ediyorlar” ifadelerini kullandı.

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