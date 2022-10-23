Kayseri Büyükşehir'e 'projem var' övgüsü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde hayata geçirilen ve Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın sürdürdüğü, bu zamana kadar 560 başvurunun yapıldığı ‘Kayseri İçin Projem Var’ uygulaması, üniversitelerin tez çalışmalarında demokratik yönetim unsuru olarak örnek gösterildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Gönül belediyeciliği ile sosyal belediyecilik faaliyetlerini devamlı olarak gerçekleştiren Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, demokratik bir yönetim anlayışı konusunda da bilimsel örnekler ile gündeme geliyor. Bu kapsamda üniversitelerin tez çalışmalarına konu olan Büyükşehir Belediyesi, 30 büyükşehrin web sitelerinin demokratik yönetim bağlamında incelemeye alındığı ‘E- Demokrasi Kavramının Türkiye’de Büyükşehir Belediyelerinin Web Siteleri Bağlamında İncelenmesi’ başlıklı tez çalışmasında, ‘Kayseri İçin Projem Var’ uygulaması ile öne çıktı.

Karabük Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi Olkant Eren Erol tarafından kaleme alınan ‘E- Demokrasi Kavramının Türkiye’de Büyükşehir Belediyelerinin Web Siteleri Bağlamında İncelenmesi’ konulu tez çalışmasında, Kayseri Büyükşehir Belediyesi örnek gösterildi. Buna göre büyükşehir belediyelerinin web sitelerinde ‘danışma aşaması’na yönelik, diğer büyükşehir belediyelerinden farklı ve örnek oluşturabilecek bir uygulama olarak söz edilen ve örnek gösterilen ‘Kayseri İçin Projem Var’ yer aldı.

Tez çalışmasında, aralarında Kayseri’nin de yer aldığı toplam 8 büyükşehrin bu tarz uygulamalarına ilişkin; “Bazı büyükşehir belediyelerinin web sitelerinde danışma aşamasına yönelik, diğer büyükşehir belediyelerinden farklı ve örnek oluşturabilecek uygulamalara yer verilmiştir. Diğer büyükşehir belediyelerinin danışma aşamasına yönelik kullandığı araçlardan ayrılmakta ve örnek teşkil etmektedirler” nitelemesi kullanıldı.

‘KAYSERİ İÇİN PROJEM VAR’A YÜZLERCE BAŞVURU

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın sürdürdüğü ve ilgi gören, aynı zamanda da üniversitelerde tez çalışmalarına konu olarak demokratik yerel yönetime katkı sağladığı ifade edilen ‘Kayseri İçin Projem Var’ uygulamasına, bugüne kadar yüzlerce başvuru gerçekleşti. Proje konusu dışında da bir miktar talebin ve önerinin geldiği ‘Kayseri İçin Projem Var’ uygulamasına, toplam 560 başvuru yapıldı.