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Kayseri Büyükşehir'e kardeşlerden taziye

GÜNDEM 11.02.2023, 13:45
Kayseri Büyükşehir'e kardeşlerden taziye

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kardeş şehirleri Macaristan’ın Miskolc ve Güney Kore Cumhuriyeti’nin Yongin belediye başkanları, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a taziye ve destek mesajı gönderdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremin yaralarını sarmak için tüm imkânlarını seferber ederken, ülke dışındaki kardeş şehir belediyeleri de destek ve taziye mesajı göndererek sürece katkı sağlıyor. 

KARDEŞ ŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARI ACIYA ORTAK OLDU

Kayseri’nin kardeş şehirlerinden olan Macaristan’ın Miskolc ve Güney Kore Cumhuriyeti’nin Yongin şehirlerinin belediye başkanları imzalı iletilen destek ve taziye mesajında, kardeş şehir belediye başkanlarından Miskolc Belediye Başkanı Pal Veres ve Yongin Belediye Başkanı Lee Sang-il, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı dilerken, üzüntüyü de paylaştıklarını dile getirerek destek olmak için girişimde bulunduklarını aktardı.

MİSKOLC ÖRÜMCEĞİ ÖZEL KURTARMA TİMİ DESTEK İÇİN GÖNDERİLDİ

Kayseri’nin yurt dışındaki kardeş şehirlerinden Macaristan Miskolc Belediye Başkanı Pal Veres, Türkiye’deki şiddetli ve yıkıcı depremden dolayı derin bir şok yaşayarak hayatını kaybeden vatandaşlar için de derin bir üzüntü duyduklarını belirttiği mesajında şunları paylaştı:

“Sayın Belediye Başkanı, Türkiye'yi sarsan ve binlerce insanın trajik bir şekilde hayatını kaybettiği şiddetli ve yıkıcı depremi derin bir şok ve üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kayseri Belediyesi'ne bir mail atarak, başta Fahri Konsolos Osman Şahbaz Bey olmak üzere Türkiye'den tanıdığımız insanlarla görüştüğümüzü, tedirgin bir şekilde belirtmek isterim. Kardeş şehrimizde hiç kimse ve hiç bir şey zarar görmemesi bizi sevindirdi. Ayrıca, 7 Şubat'ta Miskolc Örümceği Özel Kurtarma Timi'nin, en çok ihtiyaç duyulan yere yardım sağlamak için Türkiye'ye gitmek üzere Miskolc'den ayrıldığını da bildirmek isterim. Tüm Miskolc vatandaşları adına ve kendi adıma burada içten duygularımı ifade etmeme izin verin. Depremden etkilenen yerleşim yerlerinde sevenleri olan Kayserili vatandaşların ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diler, bu yerleşim yerlerinin bir an önce yeniden inşa edilmesini temenni ederim. Sayın Belediye Başkanımız, Kayseri'yi el birliği ile daha da geliştirmek ve zenginleştirmek, Kayserililerin memnuniyeti için sizlere ve tüm Kayserililere sağlık, sakinlik ve huzur dolu günler diliyor ve Kayseri'de bu tür felaketlerin bir daha yaşanmamasını diliyoruz. Saygılarımla.” 

“KAYSERİ ŞEHRİ, YONG-İN İLE ÇOK YAKIN BİR DOST OLMUŞTUR”

Güney Kore Cumhuriyeti Yongin Belediye Başkanı Lee Sang-il ise taziye mesajında, “Şu anda büyük bir üzüntü ve keder içinde olan Türkiye halkına en derin başsağlığı dileklerimi iletiyorum” ifadelerinde bulunarak şunları dile getirdi:

“Ben Lee Sang-il, Kore Cumhuriyeti Yong-in Özel Şehri Belediye Başkanıyım. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki depremde binlerce kişinin hayatını kaybettiğini duyduğuma çok üzüldüm ve şok oldum. Yakınlarını kaybedenlere, Kayserililere ve şu anda büyük bir üzüntü ve keder içinde olan Türkiye halkına en derin başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Felaket her zamankinden daha fazla içler acısı çünkü Korelilerin varlığı Yong-in'deki Türk askerlerinin anısına yapılan Savaş Anıtı, iki ulus arasındaki tarihi ilişkinin bir kanıtıdır ve Kayseri Şehri, 2005 kardeş şehir bağının kurulmasından bu yana Yong-in ile çok yakın bir dost olmuştur. Yaralıların kurtarılması, ülkenin eski haline döndürülmesi ve normal hayata hızla dönülmesi için hükümet, belediyeler ve halkın el birliği ile çalışmasını canı gönülden temenni ediyorum. Türkiye'nin büyük insanlarının ve Kayserililerin bu felaketi akılla atlatacaklarına yürekten inanıyorum. Siz Kayserililere ve Türkiye halkına bir kez daha başsağlığı diliyorum. Saygılarımla.”

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