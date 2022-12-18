Kayseri Büyükşehir'e birincilik ödülü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Yılın Yenilikçi Uygulaması” kategorisinde birincilik ödülü aldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İstanbul Üniversitesi DoktorClub Awards 2022 Türkiye’nin Sağlık Ödülleri’nde Hospice Projesi ile “Yılın Yenilikçi Uygulaması” kategorisinde birincilik ödülü aldı. Başkan Büyükkılıç, ödülünü, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek’in elinden aldı.

Başkan Büyükkılıç, törende yaptığı konuşmada, “Kent doktoru olma mantığı içerisinde belediyecilik alanında hizmetini sürdüren bir anlayış içerisinde şehrime hizmet ediyorum” dedi.

Doktor Başkan Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla yapımı tüm hızıyla devam eden ve Türkiye’de bir ilk olacak Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi, bir diğer adıyla Hospice Projesi, İstanbul Üniversitesi Doktorclub Türkiye’nin Sağlık Ödülleri’nde, Yılın Hastaneler ve Sağlık Kurumları Ödülleri Yılın Yenilikçi Uygulaması Ödülü’ne layık görüldü.

Kayseri’de hayata geçirdiği yerel yönetim hizmetleri kapsamında gönüllere dokunan projeleriyle Türkiye’ye örnek olan ve bu çalışmalarıyla ülke çapında takdir toplayan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, insan ve sağlık odaklı projeleriyle gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini ortaya koyarken, bu kapsamda da pek çok alanda kazandığı ödüllerine yenilerini eklemeye devam ediyor.

KENT DOKTORU ANLAYIŞIYLA BELEDİYE HİZMETİ

Sağlık yatırımları ile adından söz ettiren Büyükşehir Belediyesi adına İstanbul Üniversitesi Doktorclub Türkiye’nin Sağlık Ödülleri Töreni’ne katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, burada gerçekleştirdiği konuşmasında, Gevher Nesibe Sultan’ın şehrinden ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi gibi Turkovac aşısı ile ilgili Türkiye'de kendinden söz ettiren bir şehirden geldiklerine işaret etti. Büyükkılıç kent doktoru olma mantığı içerisinde belediyecilik hizmetlerini gerçekleştirdiklerini kaydederek şunları dile getirdi:

“Kayseri'nin ayağının tozuyla derler ya o anlamda geldik Erciyes’imizin eteğinden, Gevher Nesibe Sultan'ın şehrinden ve en önemlisi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi gibi Turkovac aşısı ile ilgili Türkiye'de kendinden söz ettiren bir şehirden gelmiş bulunmanın ayrıca bir nöroloji uzmanı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, Kayseri'de ve değişik yerlerde yaklaşık 17 sene doktorluk yaptıktan sonra, sonraki süreçte de bir bakıma kent doktoru olma mantığı içerisinde belediyecilik alanında hizmetini sürdüren bir anlayış içerisinde şehrime hizmet ediyorum. Bana her şeyden önce bu ödülü layık gören dostlarımıza layık olma yolunda bağlılığımızı bildirerek İnşallah daha fazlasını yapma adına, yine hayırseverler şehri olarak bilinen Kayseri’mizde bu projede hayırsever desteği olarak İpek Mobilya'nın kıymetli sahibi Saffet Arslan beye de teşekkürlerimi iletmek istiyorum.”

“İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN ANLAYIŞI İLE PROJE GELİŞTİRDİK”

Büyükkılıç, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı ile projeler geliştirdiklerine vurgu yaparak, “Aynı şekilde tabi bir hekim belediye başkanı olarak ister istemez şehrimizde yapmış olduğumuz onlarca sağlıkla ilgili çalışmalardan birkaç tanesinden de bu proje ile birlikte söz etmek istiyorum. Malumunuz bildiğiniz üzere Hospice ile ilgili yapmış olduğumuz projede ben de bir hekim olarak artık her şeyin bittiği denildiği süreçte o yavrularımızın ümitsizliğe adeta yönlendirerek ailesine teslim edildiği dönemde, daha sonraki sürecini tamamlama ve insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesi ile ona hizmet etme anlayışıyla ona bir proje geliştirdik. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin hemen karşısında bir alanda bunu hayata geçiriyoruz ve bu projemizde hem ailelerimizi hem de yavrularımızı önemseyen bir yaklaşım ile şefkat ve merhamet duyguları ile onların elinden tutmayı onlara onurlu bir yaşam sürdürmeyi elbette ki bir görev bilen anlayış içerisinde o çalışmamızı hayata geçiriyoruz. Tabi onunla kalmıyoruz gerek engelli yavrularımızla ilgili engelsiz yaşam merkezleri, glütensiz kafe yapmak suretiyle biliyorsunuz malumunuz her şehir gastronomi şehridir ama Kayseri'miz de gerçekten gastronomide ön plandadır. Yavrularımızın çarşıya çıktığında rahatlıkla hiçbir üründen adeta geri kalmadan hepsinden, glüten alerjisi olan yavrularımız için söylüyorum, glüten içermeyen ürünleri kendilerine sunmak suretiyle onlara değer verme yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

“İNSANA DEĞER VERME ANLAYIŞI İÇERİSİNDE ÇALIŞMALAR YAPTIK”

Başkan Büyükkılıç, insana değer verme anlayışı içerisinde çalışmalar yaptıklarından da bahsederek şunları paylaştı:

“Değişik alanlarda yaptığımız sağlık ve sosyal içerikli çalışmalarla bu yönde gayretlerimizi sürdürürken geçenlerde yine bir doktor dostumuzun mecliste açıkladığı sosyal içerikli bir projemizi de yine buradan paylaşmak istiyorum. Ben de bir hekimim, zaman zaman acil de yoğun bakımda yakınları yatan hasta yakınları adeta otoparklarda kaldırımlarda ya da arabalarının içerisinde ya da oradaki oturakların üzerinde vakit geçirdiğini ve zor şartlarda orada günlerin geçmediğini biliyoruz. Bu anlamda da biz bir proje geliştirmek suretiyle o insanlara yine insana değer verme anlayışı içerisinde misafir etme yönünde çalışmalar yaptık, hem Şehir Hastanesi Tıp Fakültemizin olduğu yere hem de Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültemizin olduğu bölgeye iki tane sosyal içerikli proje geliştirdik. Bu projelerimiz ile de insanların yemesi içmesi yatması duşunu alması, gerekli ikramlarını alması, hatta söylemesi belki şık değil diş macununa, fırçasına, pijamasına kadar, onların terliğine kadar temin etmek suretiyle onları oradan misafir edip daha sonraki süreçte de onları yolcu etme yönünde bir proje.”

“İYİ Kİ VARSINIZ, SİZLERE MİNNETTARIZ”

Büyükkılıç, konuşmasının sonunda doktor meslektaşlarına seslenerek “İyi ki varsınız, sizlere minnettarız” dedi ve şunları aktardı:

“Tabi Kayseri'nin bir cazibe merkezi olması, şehrin etrafındaki illerden ağırlıklı olmak üzere Türkiye'nin her yerinde yaklaşık 40 yıldan fazla sağlık alanındaki yaptığı çalışmalarla takdir toplayan bir tıp fakültesini ve 30'a yakın sağlık kuruluşunu Kayseri’mizde bağrında barındırması herhalde etkili olsa gerektir. Biz de o anlam içerisinde belediye başkanı olarak bir doktor başkan olarak insana değer verme yönünde çalışmaları sürdürüyoruz. Her birinize ayrı ayrı saygılar sunuyorum, iyi ki varsınız, sizlere minnettarız, sizleri seviyoruz. Cenab-ı Allah sizlerden razı olsun diyoruz.”

TEK BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 17 kategoride 73 projenin finale kaldığı ve 85 bin hekimin oylamaya katılarak, rekor bir oy kullandığı yarışmada, 73 finalist arasında sadece yerel yönetim olan tek Büyükşehir Belediyesi oldu.