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Kayseri Büyükşehir deprem bölgesinde yara sarıyor

GÜNDEM 07.02.2023, 16:30
Kayseri Büyükşehir deprem bölgesinde yara sarıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 ile 7,6 şiddetinde iki ayrı depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılan itfaiye arama kurtarma timinin, ilk etapta 18 vatandaşı enkazdan kurtardığını duyurdu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin İtfaiye, Fen İşleri, KASKİ ve elektrik şirketi gibi birimleri tarafından 59 araç ve 121 personelin afet bölgesinde canla başla görev yaptığını söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye arama kurtarma timinin Kahramanmaraş’ta büyük bir özveri ile ilk etapta 18 vatandaşı enkaz altından sağ olarak kurtardığını vurgulayan Büyükkılıç, “Gelen her güzel haber bizi ve ekiplerimizi daha da umutlandırıyor. Allah yardımcımız olsun” dedi.

Başkan Büyükkılıç, itfaiyenin yanı sıra Fen İşleri, KASKİ, elektrik şirketi personelinin de araç ve gereçleri ile fedakârca bölgede görev yaptığını belirterek, “Tüm gücümüz ile deprem bölgesine destek olmaya çalışıyoruz. Her can bizim için çok önemli. Büyükşehir’imize bağlı itfaiye ekiplerimiz deprem bölgesinde enkaz altında kalan vatandaşlarımıza ulaşmak için büyük bir gayretle çalışmalarını sürdürüyor” diye konuştu.

Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin 37 araç ve 68 personelinin yanı sıra, KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından 2 operatör ile 35 tonluk vinç, 5 pikap ve 3 operatörün yer aldığı dinleme ekibi, 1 adet tır, 2 adet kepçe, 1 adet kamyon, ayrıca 18 teknik personel ve Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.’den 10 araç ve iş makinesi ve 30 personelin deprem bölgesinde görevlendirildiğini söyledi.

59 ARAÇ VE 121 PERSONEL

Başkan Büyükkılıç, ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 10 bin adet paket bardak suyun deprem bölgesine ulaştırılacağını belirterek, Büyükşehir Belediyesi olarak itfaiye, Fen İşleri, KASKİ ve elektrik şirketi gibi birimleri olmak üzere toplam 59 araç ve 121 personelin görev yaptığını hatırlattı.

“DEVLET-MİLLET EL ELE BU HASARI ATLATACAĞIZ”

Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra tüm ilçe belediyelerden de deprem bölgelerine araç ve personel desteği gittiğini ifade eden Büyükkılıç, “Devletimizin başlattığı arama kurtarma çalışmalarının en hızlı şekilde tamamlanmasını ve yaralı vatandaşlarımızın bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz. Depremin yaralarının en kısa sürede sarılabilmesi için devletimizin yaptığı çalışmalara bizler de yerel yönetimler olarak tüm imkânlarımızı kullanıp, devlet millet el ele, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde bu hasarı atlatacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

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