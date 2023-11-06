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Kayseri Büyükşehir'den yol genişletme çalışması

GÜNDEM 06.11.2023, 09:15
Kayseri Büyükşehir'den yol genişletme çalışması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin trafik yoğunluğu bakımından en önemli noktalarından olan Kocasinan Bulvarı, Sivas Bulvarı ve Nalçik Bulvarı’nın birleştiği Mimarsinan Katlı Kavşağı’nda yol genişletme ve kavşak düzenleme çalışması yürütüyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın kesintisiz ve konforlu ulaşımının sağlanması için bir yandan yeni yol yapım çalışmalarını yürütürken, bir yandan da mevcut yolların ve kavşak noktalarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaları sürdürüyor.

Bu kapsamda Fen İşleri Daire Başkanlığınca kentin trafik yoğunluğu bakımından en önemli noktalarından olan Kocasinan Bulvarı, Sivas Bulvarı ve Nalçik Bulvarı’nın birleştiği Mimarsinan Katlı Kavşağında yol genişletme ve kavşak düzenleme çalışmaları yürütülüyor.

Ekipler tarafından, Mimarsinan Kavşağı’nda çalışma öncesi yapılan sayımlar ve teknik incelemelerle kavşağa Kocasinan Bulvarı’ndan gelen hemzemin yolun genişletilmesi ve ilave şerit eklenmesi ile kavşak kapasitesinin artırılacağı ve trafik akışının rahatlayacağı tespit edildi.

2 ŞERİT OLAN YOL, 4 ŞERİDE ÇIKARILDI

Bu doğrultuda hazırlanan projenin uygulamasına geçilirken, ilk etapta yaya yolunun deplasesi sağlanırken, daha sonra Mimarsinan Katlı Kavşağı’na Kocasinan Bulvarı’ndan gelen mevcutta 2 şerit olarak hizmet veren yol, ortalama 8 metre genişletilerek 4 şeride çıkarıldı.

Bu dört şeridin 3’ü kavşak içerisine devam ederken, en sağ şerit dönüş şeridi oldu. Kavşağın bir diğer kolu olan Beyazşehir istikametinden kavşağa giriş bölgesinde planlanan düzenlemeler ile yol en kesitindeki değişkenlik giderilecek, kavşağa giriş kollarında ve kavşak içi şeritlerdeki düzensizlik giderilecek.

TRANSİT DÖNÜŞÜ SAĞLAMAK AMACIYLA ÜÇGEN ADALAR

Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi, Sivas Bulvarı istikametinden Nalçik Bulvarı istikametine ve Kuzey çevreyolu istikametinden Kocasinan Bulvarı istikametine transit dönüşü sağlamak amacıyla üçgen adalar yapıyor. Yoğun trafik altında ve raylı sistem hattı üzerindeki bu çalışma tramvay seferlerinde kısıtlama olmaksızın ve kavşak trafiğe kapatılmadan devam ettirilirken, kent genelindeki ulaşım kalitesini artırmak adına yol ve kavşaklarda yapılan bu düzenlemeler ile araçların kavşakta bekleme süreleri azaltılarak hızlı ulaşımın sağlanması, yakıt tüketiminin azaltılması ayrıca egzoz emisyonu kaynaklı hava kirliliğinin en aza indirilmesi de amaçlanıyor.

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