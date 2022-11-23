Kayseri Büyükşehir'den yol çalışması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü ulaşım konforunu artırmaya yönelik hizmetleri kapsamında Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda yol genişletme ve şerit düzenleme çalışmalarına başladı. Çalışma ile trafik akışını sürekli hale getirmeyi amaçlayan Büyükşehir, ayrıca yakıt tüketiminden kaynaklı egzoz emisyonlarını azaltmayı da hedefliyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kent merkezi ve kırsal ilçelerde ulaşım konforunu daha da arttırmaya ve ilerde ihtiyaç duyulabilecek ulaşım altyapısını öngörülü bir şekilde bugünden hayata geçirmeye gayret gösteren Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından kentin önemli ana arterlerinden biri olan ve gün içerisine binlerce aracın geçiş yaptığı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı yol genişletme ve şerit düzenleme çalışmaları başlatıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi önündeki araç alt geçidi ile Barış Manço Parkı yakınlarındaki yaya üst geçidi arasındaki kesimin yol genişletme ve şerit düzenleme çalışmaları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

YOL GENİŞLETME VE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Başkan Büyükkılıç, kentte ulaşım konforunu en üst noktaya taşımak için gayret gösterdiklerini belirterek, “Kayseri’mizde ulaşım hiçbir zaman sorun haline gelmeyecek inşallah. Bu yönde sürdürdüğümüz çalışmalar kapsamında, Kartal Şehitliği ile Havalimanı arasında önemli bir hattı oluşturan ve her gün yüzlerce sürücünün kullandığı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’mız üzerinde yol genişletme ve düzenleme çalışmalarına başladık. Ekiplerimiz, Melikgazi Belediyesi önündeki araç alt geçidi ile Barış Manço Parkı yakınlarındaki yaya üst geçidi arasındaki kesiminde gerekli yol genişletme çalışması ve şerit düzenleme işlemlerini yürütüyorlar” diye konuştu.

“YAKIT TÜKETİMİNDEN KAYNAKLI EGZOZ EMİSYONLARINI AZALTMAYI HEDEFLİYORUZ”

Çalışmaların güvenlik tedbirleri kapsamında, araç trafik yoğunluğunun minimuma indiği gece saatlerinde başladığına dikkat çeken Büyükkılıç, “Bulvarın çalışma yapılan kesiminde Sivas Caddesi ve Kızılırmak Caddesi’ne katılma ayrılma şeritleri yer alıyor. Bu şeritlerin trafik yükünün artış göstermeye başlamasıyla risk oluşturması muhtemeldir. Ekiplerimiz de anında bunu dikkate alarak trafiğin duraksaması ve herhangi bir kazanın yaşanmaması için çalışmalarına başladı. Başladığımız bu çalışma ile trafik akışını sürekli hale getirmeyi, kazaları en aza indirmeyi, sıfır atık çalışmalarımız kapsamında yakıt tüketiminden kaynaklı egzoz emisyonlarını azaltmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, çalışmaların güvenlik tedbirleri kapsamında titizlikle yürütüldüğünü ve kısa sürede tamamlanacağını da sözlerine ekledi.