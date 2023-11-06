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Kayseri Büyükşehir'den Yeşilhisar'a yeni yatırım

GÜNDEM 06.11.2023, 10:15
Kayseri Büyükşehir'den Yeşilhisar'a yeni yatırım

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yeşilhisar’da Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile hayata geçirilen ilçe halk kütüphanesini, Büyükşehir Belediyesi KAYMEK’in bünyesinde hizmet veren Yeşilhisar Yüzme Havuzu’nu ve Yeşilhisar Pazar Yeri’ni yerinde inceledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, turizm değerleri yönünden önemli bir potansiyele sahip olan Yeşilhisar ilçesini ziyaret etti.

İlk olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yeşilhisar Pazar Yeri’ni inceleyen Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, “Cenab-ı Allah’a şükürler olsun ilçelerimizde ihtiyaçlar ve beklentiler doğrultusunda hizmetlerimizi sürdürüyoruz” dedi.

“YENİ, PIRIL PIRIL, GÜNÜN KOŞULLARINA UYGUN”

Pazar yerinin ilçeye çok yakıştığını söyleyen Büyükkılıç, “Şuanda Yeşilhisar’ımızda yaklaşık bir ay önce tamamlanmış ve hizmete açılmış olan, yeni, pırıl pırıl, günün koşullarına uygun ve sorduğumuzda memnuniyetlerini ifade eden bir Pazar yeri ile iç içeyiz. İlçemize yakıştı, hayırlı, uğurlu olsun, buradaki esnaf kardeşlerimize Cenab-ı Allah boz rızık versin, bizlere güvenen hemşehrilerimize ne yapsak az, kendilerine bize bu hizmet fırsatını verdiği için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan da Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, “İlçemizde Pazar yeri kendi içerisinde sıkışık, basık bir noktası vardı. Buradaki lavabolarıyla, sosyal tesisleriyle, zabıta noktasıyla ilçemize hizmet edilebilir Pazar yerimizi kazandırmış olduk. Büyükşehir Belediyemize ve tüm ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, daha sonra Yeşilhisar’da Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile hayata geçirilen Yeşilhisar İlçe Halk Kütüphanesi’ne geçti. Kütüphaneyi gezen Başkan Büyükkılıç, burada miniklerle ve gençlerle yakından ilgilenip, sohbet ederek, gençlere “Kütüphanemiz hayırlı olsun, herhangi bir ihtiyacınız, şu da olsaydı diyeceğiniz bir isteğiniz var mı?” diye sordu.

“DAYANIŞMANIN EN GÜZEL ÖRNEKLERİNİ BURADA GÖRÜYORUZ”

Burada yaptığı açıklamada, “Bir başka hizmetimizle baş başayız. Kültür ve Turizm Bakanlığımızla iş birliği dâhilinde yapmış olduğumuz kütüphane hizmete hazır. Gençlerimiz, yavrularımız hizmet almaya başlamışlar. En kısa zamanda da açılışını yapmak suretiyle kamuoyuna tanıtıp, paylaşacağız. Emeği geçenlere, Kültür Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyemizin uyum içerisinde kamu kurumlarıyla dayanışmasının en güzel örneklerini burada görüyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun.

Öğrenciler de, “Burasını çok güzel bulduk, sınavlarımız başladı, evde çalışamadığımızı burada çalışıyoruz. Kütüphaneyi çok seviyoruz. Burayı yaptıkları için çok teşekkür ediyoruz” diyerek, Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ettiler.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’A YÜZME HAVUZUNDA GENÇLERİN YOĞUN İLGİSİ

Başkan Büyükkılıç, son olarak uzunluğu 25 metre, genişliği 12,5 metre şeklinde olup toplam 312,5 metrekare bir alanda, uzaktan scada kontrol sistemi sayesinde tüm mekanik ve elektronik sistemleri otomasyona bağlı güvenli ve konforlu bir şekilde Büyükşehir Belediyesi KAYMEK’in bünyesinde hizmet veren Yeşilhisar Yüzme Havuzu’nu ziyaret etti. Miniklerin büyük ilgi ve sevgisiyle karşılaşan Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, “Yeşilhisar’ımız için ihtiyaç olan böyle güzel tesisin hayata geçmesinde emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yeşilhisar’ımıza yakışan bir hizmeti hayata geçirdi” dedi.

Gençlerin mutluluğu ile mutlu olduklarını söyleyen Büyükkılıç, “Gördük ki gerçekten bir ihtiyaçmış, bu yavrularımızın hem yüzme kültürüyle hem keyifli ortam oluşturup dostluklara vesile olması sebebiyle böyle bir tesise kavuşmuş olmaları bizleri de sevindirdi. Sizler sevinince, yüzünüz gülünce, bizim de yüzümüz gülüyor. Hayırlı olsun, inşallah sağlıklı sularda yüzmeyi Allah nasip etsin” diye konuştu.

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ise “İlçemizin gerçekten ihtiyacı olan havuzumuz için bir talebimizi hemen geri çevirmeden icra etti, ilçemize kazandırdığı bu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum, sağ olsun, var olsunlar” şeklinde konuştu. Burada yüzmeyi tam olarak öğrendiklerini söyleyen çocuklar, çok memnun kaldıklarını söylediler.

Başkan Büyükkılıç’a incelemeler esnasında Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çifçi, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman da eşlik etti.

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