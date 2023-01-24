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Kayseri Büyükşehir'den yeşil atılım

GÜNDEM 24.01.2023, 09:15
Kayseri Büyükşehir'den yeşil atılım

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2022'de kenti park, bahçe ve yeşil alanlarla donatmak için birçok çalışmaya imza attıklarını söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın insan ve doğa odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda çalışmalarını yürüten Büyükşehir Belediyesi, kentin doğal güzelliklerini koruyarak, yeşil alanları, park ve bahçeleri ile daha yaşanabilir bir Kayseri için önemli projelere imza attı. 

Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Her yıl kentin yeşil alan ve oksijen deposu ağaç ve bitki oranını daha da arttırmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında 80 bin adet fidan ve 150 bin adet çalı bitkisi dikimi ile kentin muhtelif bölgelerinde 1 milyon lale ve sümbül soğanı ile 2 milyon mevsimlik çiçek ekimi yapıtı” dedi.

YENİ VE MODERN PARKLAR

Büyükşehir Belediyesi’nin Kayseri genelinde spor aletleri, yeşil alanları, bank ve oturma alanları, oyun grupları gibi donatıları ile modern parklar kurduğunu vurgulayan Büyükkılıç, “2022 yılında da yeni parkların yapımını sürdürdü. Hacılar ilçesi Erciyes Mahallesi’ne yaklaşık 6 bin metrekare park yapımı gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, Melikgazi ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde ise yaklaşık 20 bin metrekare park yapımını aralıksız sürdürüyor. Ayrıca kent genelindeki park ve bahçelere bank, piknik masası ve çöp sepetleri yerleştiren Büyükşehir, muhtelif bölgelerde 500 adet kameriye, 500 adet bank, 500 adet piknik masası ve 500 adet çöp sepeti montajı yaptı” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından parkları yoğun şekilde ziyaret eden çocukları da unutulmadığını, parklara yeni nesil çocuk oyun grupları ve spor aletleri yerleştirmeye devam edildiğini belirtti.

BÜYÜKŞEHİR’DEN YENİ HOBİ BAHÇELERİ

Büyükşehir Belediyesi’nin emekli vatandaşlardan yoğun ilgi gören, onların stresten uzak kalarak aynı zamanda doğal üretim yapmalarına da imkân sunan hobi bahçelerinin sayısını artırdığını ifade eden Büyükkılıç, “Bu kapsamda mevcut hobi bahçelerine yenilerini eklemeye hazırlanan Büyükşehir Belediyesi, yapımı devam eden bin 46 adet yeni hobi bahçesinin yanı sıra Selçuklu Hobi Bahçesi’ne de 425 adet ilave hobi bahçesi yapıyor” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin tarihi ve doğal güzelliklerine de sahip çıkan ve bu alanda önemli projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi’nin 2022 yılında Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerinin oluşturduğu üçgen içerisinde bulunan Sultan Sazlığı Milli Parkı’nın çevre düzenlenmesini de tamamladığını sözlerine ekledi.

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