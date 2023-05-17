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Kayseri Büyükşehir'den yeni turizm portalı

GÜNDEM 17.05.2023, 09:45
Kayseri Büyükşehir'den yeni turizm portalı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi kadim kent ve doğal güzelliklerin şehri Kayseri’nin turizm değerlerini tanıtmak için desteğini sürdürüyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Binlerce yıllık tarihi ve pek çok medeniyete ev sahipliği yapması nedeniyle kültürel zenginlik ile çeşitliliğini gerek diğer şehirlere gerekse ülkelere tanıtmak için özel gayret gösteren Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, sanal mecrada da faaliyetlerine devam ederken, kentin turizm değerlerini bir tık ile insanların hizmetine sunuyor.

KENTİN TURİZMİ BURADA

‘Kayseri'nin Sıradışı Turizm Rehberi’ olarak nitelendirilen ‘kayseri.com.tr’, Kayseri'de gezip görülecek yerlerin, tadılacak harika lezzetlerin, gezme rotalarının ve keşfedilmeyi bekleyen eşsiz yerlerin yer aldığı turizm portalı olarak, kentin turizm adresi oldu. Kayseri’yi tüm yönleri ile tanıtan portalda, zengin bilgi ve görselleri ile hizmet verilirken, adeta bir turizm rehberi gibi görev üstleniyor.

‘BURASI KAYSERİ. ANADOLU’NUN BAŞKENTİ’

Ziyaretçilerini; ‘Burası Anadolu’nun orta yeri. Burası bir buluşma yeri, bugünün ve geleceğin başlangıç yeri. Hem yurt, hem memleket, hem uygarlık... Geçmişiyle ve geleceğiyle Burası Kayseri. Anadolu’nun Başkenti..’ ifadeleri ile karşılayan web sitesinde, ‘Burası Anadolu’nun Orta Yeri’ mottosu ön planda tutuldu.

KAYSERİ'Yİ ANLATAN BİR LOGO İLE BAŞLANDI

Kayseri'ye yakışır sıradışı bir turizm portalı olan web sitesi, her bir harfi Kayseri'nin bir güzelliğini ve özelliğini anlatan özgün karakterler ile meydana getirilen logoya sahip. Buna göre logo, K harfini; Kayseri’nin kültürel yerel kilim deseninden, A harfini; Tarihinden gelen Döner Kümbet mimarisinden, Y Harfini; Farklı kültürlerin buluşma ve kesişme noktasından, S harfini; Anadolu’nun ticaret merkezinden, E harfini; İç Anadolu’nun gastronomi merkezinden, R harfini; Anadolu’nun doğal güzellikleriyle, İ harfini; Anadolu’daki Osmanlı ve Selçuklu camilerinin başkentinden alıyor.

SIRADAN BİR TURİZM WEB SİTESİNİN ÖTESİNDE

Turizm web siteleri genellikle ziyaretçilerine sıradan bilgiler verirken, Kayseri'nin turizm portalı olan kayseri.com.tr adlı web sitesi, ziyaretçilerinin karşısına, hayatını kolaylaştıran ve güzelleştiren farklı içerik ve konsept ile çıkıyor. Kayseri'de müzeleri gezmek isteyen bir kişiye müze rotası oluşturarak, oraların isimleri, içerikleri ve nasıl gideceği hakkında bilgi veriyor. Bir müzeye nasıl gideceğinin yol tarifini aktarıyor. Örneğin Selçuklu Uygarlığı Müzesi'ni gezmeye giden birisine, en yakın orada gezebileceği yerlerin listesini sunuyor. Söz konusu yerlerin Selçuklu Uygarlığı Müzesi'ne ne kadar uzaklıkta olduğu veya merkeze uzaklığını bildiriyor. Aynı şekilde yemek yemek isteyen birisi, söz gelimi Kayseri Mantısı yemeye karar verdiyse ancak nerede yenir bilmiyorsa, kayseri.com.tr bu konuda da yardımcı oluyor, Kayseri mantısının nerede yenebileceğini ve oraya nasıl gidileceğini tarif ediyor.

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