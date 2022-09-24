Kayseri Büyükşehir'den yaya ve bisiklet yolu mesaisi

Kent genelinde hayat geçirilen yatırımlar ve projelerle gerek yollar gerek toplu ulaşım sisteminde kaliteli, etkin ve daha konforlu hizmet sunmak amacıyla çalışmalarını yürüten Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Büyükkılıç’ın, yapılan her yola bisiklet yolunu da ekleme talimatıyla çevreci bir ulaşım ağı oluşturmak içinde faaliyetlerini yürütüyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Daha önce Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nın havaalanından şehir merkezine geliş yönünde gerçekleştirilen 1’inci etap çalışmalarında yaya yolu yenileme ve çevre düzenleme işlemlerinin yanı sıra, yaya yolu kesitine asfalt zeminli bisiklet yolu da ekleyen Büyükşehir Belediyesi, 2’nci etap çalışmalarını başlattı.

Büyükşehir Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, 2’nci etap çalışmaları kapsamında Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nın havaalanına gidiş yönünde de çevre düzenleme ve bisiklet yolu ekleyerek yaya yolu modernizasyonu gerçekleştirme işlemlerini sürdürüyor.

Büyükşehir ekipleri, yapılan çalışmayla nüfus yoğunluğu fazla olan bu bölgedeki yaya yollarını daha konforlu hale getirirken, vatandaşlara, yaya yolu kesitine eklenen asfalt zeminli bisiklet yoluyla da daha güvenli bisiklet kullanım olanağı sunuyor.