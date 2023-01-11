Kayseri Büyükşehir'den vatandaşlara ulaşım kolaylığı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımda öğrencilere abonman kartı ücretini 100 TL yaparken, vatandaş 80 dakikada 2 ücretsiz aktarma yapabiliyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir’in temassız kredi kartları uygulaması ile ‘yetersiz bakiye’ sorunu ortadan kalkıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla Kayseri’de ulaşımın daha konforlu ve daha kolay olması için birçok çalışma gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi’nin şehir içi uygulamalarıyla tüm öğrencilere abonman kart ücreti 100 TL iken, vatandaş 80 dakika içerisinde 2 kere ücretsiz aktarma yapabiliyor. Öte yandan halk otobüslerinde kredi kartlarının temassız özelliği ya da telefonlarındaki NFC sistemi özelliği sayesinde ödeme yapabiliyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir içi ulaşım uygulamalarından çok memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerinin ulaşımda kendilerine büyük kolaylık sağladığını söylediler.