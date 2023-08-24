Kayseri Büyükşehir'den vatandaşa bisiklet parkuru

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri’yi bisiklet ve spor kentine dönüştürmek ve şehirde bisiklet kültürünü arttırmak amacıyla birçok proje gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Parkı’na bisiklet parkuru kazandırdı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Yaz sezonu boyunca Kadir Has’ın yanı sıra Gültepe ve Mimar Sinan Parkı’nda da hizmete sunulacak bisiklet parkuru çocukların adeta ilgi odağı oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı tarafından bisikletli kullanıcılar için adrenalin ve akrobasi amaçlı Kadir Has Parkı’na bisiklet parkuru kurdu. Eğlencenin ve sporun buluşacağı parkur yaz sezonu boyunca bisiklet severlerin yeni adresi olacak.

4 adet eğimli rampa, 4 adet düz rampa, 2 adet bağımsız rampadan oluşan bisiklet parkurunun toplam uzunluğu 40 metre oldu. Yaz sezonu boyunca Gültepe ve Mimar Sinan Parkı’nda da hizmete sunulacak olan bisiklet parkurlarının toplam maliyetleri ise 1 milyon TL’yi bulacak.

“BAŞKANIMIZIN TALİMATLARI DOĞRULTUSUNDA SPOR KENTİ OLUŞTURULMASI AÇISINDAN GAYRET GÖSTERMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı Ağaçlandırma ve Bakım Şube Müdürü Cüneyt Canıdemir, çocuklara spor aşkını aşılayabilmek ve bu anlamda Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın spor kenti oluşturmak amacıyla yaptığı çalışmalara katkılar sağlamaya çalıştıklarını ifade etti.