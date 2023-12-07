Kayseri Büyükşehir'den ulaşıma çevre dostu yatırım

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araç filosunu çevre dostu araçlarla yenileyerek şehir ulaşımını daha sürdürülebilir hale getiriyor. Siparişi verilen 15 adet elektrikli otobüs, şehir için sıfır emisyonlu çözümler sunarken, ilk 2 araç teslim alındı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ulaşım alanında önemli adımlar atmaya devam ederken, Kayseri Ulaşım A.Ş. filosuna 15 adet 18 metrelik elektrikli körüklü otobüs ekledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu yeni araçlarla filomuz gençleşiyor ve şehrimizde sıfır emisyonlu ulaşımın kapıları aralanıyor. Kayseri'nin çevre dostu bir şehir olma vizyonuna bu adımı ekliyoruz" dedi.

Başkan Büyükkılıç, çevreci yeni araçlarla şehir içi ulaşımda konforun artacağını vurgulayarak, “Yerli üretim ve yüzde 100 elektrikli olan bu araçlar, 18 metre uzunluğu ve 144 yolcu taşıma kapasitesiyle öne çıkıyor. Alçak tabanlı olmaları, hızlı yolcu indirme ve bindirme ile en önemli işlevi ise erişilebilirlik özelliği ile engelli dostu olanağı sunuyor, böylece şehir içi ulaşımda konfor artırıyor” diye konuştu.

Filo yaş ortalamasının da düşeceğini söyleyen Büyükkılıç, “Toplam araç sayısının 254'e çıkmasıyla birlikte 18 metrelik araç filosunun yaş ortalaması da 2,7’ye, toplam filonun yaş ortalaması ise 10,7'ye düşerek daha da gençleşecek” ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımda çevre dostu çözümleri ve teknolojik yenilikleri bir araya getirerek, Kayseri'nin ulaşımını daha modern ve konforlu hale getirme hedefinde kararlı.