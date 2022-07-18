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Kayseri Büyükşehir'den ücretsiz KPSS desteği

GÜNDEM 18.07.2022, 14:12
Kayseri Büyükşehir'den ücretsiz KPSS desteği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) birimi ile binlerce insana dokunan online kurs hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Tamamen ücretsiz sunulan kurslar kapsamında KAYMEK UZEM’in, ‘KAYMEK UZEM ile Eğitimde Uzaklar Yakın Oluyor’ slogan ile düzenlediği Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kursu kayıtları başladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında yediden yetmişe tüm Kayserililere ulaşımdan sağlığa, spordan kültür sanata, tarım ve hayvancılıktan turizme kadar hemen her alanda etkin ve kaliteli hizmet ulaştıran Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde faaliyetlerini sürdüren KAYMEK ile de binlerce insana dokunmaya devam ediyor.

Kentte mesleki eğitim ve kursların öncüsü KAYMEK’in UZEM birimi ile ‘Öğrenci dostu’ belediyecilik anlayışıyla ücretsiz kurs ve eğitimler düzenleyen Büyükşehir, memur olmak isteyen vatandaşlar için önemli bir sınav olan KPSS’ye hazırlık sürecinde adaylara destek olmak amacıyla ücretsiz KPSS uzaktan eğitim kursu düzenliyor.

Büyükşehir’in 2021-2022 eğitim öğretim sezonunda başlattığı, vatandaşlardan yoğun ilgi gören ve tam not alan KPSS (Genel Kültür - Genel Yetenek) kursları, yeni dönem için kayıt almaya başladı.

Kurs kapsamında KPSS adaylarına, hafta içi Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 18.00-20.30, hafta içi Salı, Perşembe, Cumartesi günleri saat 09.30-12.00 ve yine hafta içi Salı, Perşembe, Cumartesi günleri öğleden sonra saat 13.30-16.00 olacak şekilde üç grup içerisinden seçenekte sunuldu.

KPSS (Genel Kültür - Genel Yetenek)  kursuna kayıt olmak isteyen vatandaşlar www.kaymekonline.com internet adresi üzerinden kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

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