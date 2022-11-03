Kayseri Büyükşehir'den ücretli öğretmenlere seyahat kartı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi UKOME Kurulu, merkez ilçeler dışında görevlendirilmiş olan ücretli öğretmenler için seyahat kartı verilmesine karar verdi. Ücretli öğretmenler, 30 gün boyunca 140 binişlik ücreti 100 TL olarak belirlenen kartı kullanacak.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi UKOME Kurulu, yaptığı son toplantıda, Kayseri Ulaşım A.Ş.’nin Kayseri merkez ilçeler dışındaki ilçelerde ücretli öğretmen kadrosunda görev yapan öğretmenler için öğretmen seyahat kartı verilmesi talebini görüştü.

MERKEZ İLÇELER DIŞINDA GÖREVLENDİRİLEN ÜCRETLİ ÖĞRETMENLER FAYDALANACAK

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy başkanlığında gerçekleşen toplantıda, yapılan müzakere sonrası, Kayseri Ulaşım A.Ş.’nin Kayseri merkez ilçeler dışındaki ilçelerde ücretli öğretmen kadrosunda görev yapan öğretmenler için öğretmen seyahat kartı verilmesine karar verildi. Karar gereğince, ilgili kart tipinden 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı içerisinde, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kayseri ili, Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu’nun olduğu merkez ilçeler dışında görevlendirilmiş olan ücretli öğretmenler faydalanacak.

Elektronik Ücret Toplama Sistemi’nin bulunduğu ulaşım araçlarında geçerli olacak ilgili kartların ilçe araçlarında kullanımında ‘ücretli öğretmen’ kimlik belgesi ibraz edilecek.

Toplantıda, tahsis edilecek kartlardan kart bedeli olarak 20 TL ücret tahsil edilmesine, kırılması ya da kaybedilmesi durumunda güncel kayıp/kırık kart bedelinin ayrıca tahsil edilmesine karar verildi.

Ücretli öğretmen kartının 30 gün, 140 binişlik ücreti 100 TL olarak belirlendi.