Son Dakika

Kayseri Büyükşehir'den 'tarihi' sergi

GÜNDEM 24.05.2023, 08:45
Kayseri Büyükşehir'den 'tarihi' sergi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Tayyare Fabrikası’nda üretimi yapılan "PZL" ismi ile bilinen ilk P-24A uçağını Cumhuriyet Meydanı’nda sergiledi. Uçağı ilk kez gören vatandaşlar hem duygulandı hem de çok gururlu olduklarını ifade etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın desteği ve 2’nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü ile Garnizon Komutanlığı iş birliğinde Cumhuriyet Meydan’ında kurduğu özel alanda sergilenen PZL ismi ile bilinen ilk P-24A uçağı, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Uçağı gören vatandaşlar, çok duygulandıklarını ve Türkiye’nin bu alanda geldiği noktadan çok gurur duyduklarını ilettiler.

Ömer Altunbaş isimli vatandaş, Cumhuriyet Meydan’ında P-24A çok gururlandığını ifade ederek, “Şu uçakları görünce gururlandım. Tutun beni uçacağım, yerimde duramıyorum. Ülkemin en yükseklere çıkmasını istiyorum. Ama eski dönemleri hatırladığım zaman ağlamamak hiç elimde değil. Uçağı bu şekilde sergilediği için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.

“TÜRK EVLADI OLARAK GURUR DUYUYORUZ”

Türk evladı olarak gurur duyduğunu söyleyen Necmettin Ektikçe ise, “İlk yapılan uçağın sergilendiğini duydum. İncelemek için geldim. Uçağı yapan o zamanki ustalar büyük bir özveride bulunmuşlar. Bunları takdir etmek lazım. Uçaklar zamanla yok oldu, fabrikalar kapandı. Bundan tabi üzüntü duyuyoruz. İlk yapılan P-24A ilk uçağı ve envai türde uçaklarımız var. Türk evladı olarak gurur duyuyoruz” diye konuştu.

PZL’NİN ÖZELLİKLERİ

Uçak, uzunluğu 7.40 metre olan kanat açıklığı 10.58 metre, yüksekliği ise 2.85 metre olarak Polonya lisansı ile Kayseri Tayyare Fabrikasında (KTF) 1939 yılında üretildi. Tek kişilik olan uçak gündüz şartlarında görev yapabilen, tek motorlu (Gnome-Rhone), motoru burun kısmında, pervaneli ve üstten tek kanatlı "Av” uçağı olarak görev yaptı. 3 adet makinalı tüfek yuvası mevcut olan uçağın Rudder kısmında yer alan kırmızı zemin üzerine beyaz renkle yapılmış ay ve yıldızın yer aldığı Türk Bayrağı motifi dikkat çekiyor. Ayrıca, uçakta kanatların üst ve alt kısımlarında kare formlu kırmızı-beyaz renklerde milliyet işaretleri yer alıyor.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 33 79
2. Fenerbahçe 33 74
3. Beşiktaş 34 74
4. A.Demirspor 33 63
5. Başakşehir 33 53
6. Trabzonspor 33 51
7. Konyaspor 33 49
8. Kayserispor 33 49
9. Karagümrük 33 44
10. Alanyaspor 34 41
11. Kasımpaşa 33 40
12. Ankaragücü 33 39
13. Antalyaspor 33 38
14. Sivasspor 34 37
15. İstanbulspor 33 35
16. Giresunspor 33 34
17. Ümraniye 33 27
18. Gaziantep FK 33 25
19. Hatayspor 33 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 36 88
2. Arsenal 37 81
3. Newcastle 37 70
4. M. United 36 69
5. Liverpool 37 66
6. Brighton 36 61
7. Aston Villa 37 58
8. Tottenham 37 57
9. Brentford 37 56
10. Fulham 37 52
11. Crystal Palace 37 44
12. Chelsea 36 43
13. Wolves 37 41
14. West Ham United 37 40
15. Bournemouth 37 39
16. Nottingham Forest 37 37
17. Everton 37 33
18. Leicester City 37 31
19. Leeds United 37 31
20. Southampton 37 24
Takımlar O P
1. Barcelona 36 85
2. Atletico Madrid 35 72
3. Real Madrid 35 71
4. Real Sociedad 36 68
5. Villarreal 35 60
6. Real Betis 35 56
7. Athletic Bilbao 35 50
8. Girona 36 49
9. Sevilla 35 48
10. Osasuna 35 47
11. Rayo Vallecano 35 46
12. Mallorca 35 44
13. Valencia 35 40
14. Celta Vigo 36 40
15. Almeria 36 39
16. Cadiz 35 38
17. Real Valladolid 36 38
18. Getafe 35 35
19. Espanyol 35 34
20. Elche 35 20