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Kayseri Büyükşehir'den 'tarihi' adım

GÜNDEM 15.01.2023, 08:45
Kayseri Büyükşehir'den 'tarihi' adım

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehrin tarih dolu dokusuna 2022'de da sahip çıkarak kazı çalışmaları ile restorasyon ve konservasyon çalışmalarını sürdürdü.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri’yi bir ‘açık hava müzesi’ şeklinde niteleyen ve Kayseri’nin tarihine ayrı biz özen gösteren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kent merkezindeki ve ilçelerdeki tarihi dokuya sahip çıkarak proje ve faaliyetlerini yürütüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında ilçe ve kent merkezindeki 16 noktada kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmalarını yürütüyor. 

MÜZEDEN KONAĞA, CAMİDEN TÜRBEYE, KİLİSEDEN KAZILARA KADAR HER ALANDA ÇALIŞMA

Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında müzeden konağa, camiden türbeye, kiliseden kazılara kadar hemen her alanda çalışma yaparak, Kayseri’deki tarih hazinesini canlandırıyor ve kent dokusu ile turizmine kazandırıyor. Bu anlamda 1 yılda Ahi Evran Müzesi yenilenerek yeniden ziyarete açılırken, İncesu Karamustafa Paşa Kervansarayı Arasta Çarşısı’nın onarımı çalışmaları tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi tarafından projeleri hazırlanan Seyyid Burhaneddin Mezarlığı Selçuklu Türbesi’nin Restorasyonu ve Gavremoğlu Konağı’nın Konservasyonu ve Çevre Düzenlemesi çalışmaları tamamlanırken, Seyyid Burhaneddin Cami’nin ve Bünyan Samağır Abdurrahman Gazi Türbesi’nin de restorasyonu tamamlandı. 

6’SI TAMAMLANMIŞ, 10’U DA DEVAM ETMEKTE OLAN 16 NOKTADA FAALİYET

Büyükşehir Belediyesi tarafından 2022 yılında, Ahi Evran Müzesi, İncesu Karamustafa Paşa Kervansarayı Arasta Çarşısı’nın onarım çalışmaları, Büyükşehir Belediyesi tarafından projeleri hazırlanan Seyyid Burhaneddin Mezarlığı Selçuklu Türbesi’nin Restorasyonu ve Gavremoğlu Konağı’nın Konservasyonu ile Çevre Düzenlemesi çalışmaları, Seyyid Burhaneddin Cami’nin ve Bünyan Samağır Abdurrahman Gazi Türbesi’nin de restorasyonu olmak üzere toplam 6 noktada çalışmalar tamamlandı. Ayrıca, İncesu Agios Dimitrios Rum Kilisesi’nin restorasyon çalışmaları, Yeşilhisar Soğanlı Tahtalı Kilisenin restorasyon çalışmaları, Yeşilhisar Soğanlı Çevre Düzenlemesi restorasyon çalışmaları, Tavukçu Mahallesi Restorasyon çalışmaları, Kültepe Asurlu Tüccarlar Mahallesi Canlandırma Projesi, Kayadan Oyma Kültepe Müzesi yapım çalışmaları, İncesu Örenşehir mozaikleri kazısı, Taşhan bölgesinde yer alan 7.5 milyon yıllık fosil kazıları, Keykubadiye Sarayı kazı çalışmaları ve Kültepe- Kaniş-Karum kazı çalışmaları gibi 10 noktada da çalışmalar sürdürülüyor.

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