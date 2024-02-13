Kayseri Büyükşehir'den suya indirim

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı, Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 115 gündem maddesi görüşülerek karara bağlanırken, su faturalarına yüzde 20 indirim kararı verildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2024 Yılı Şubat Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

Mecliste 54 asıl, 61 ek olmak üzere toplam 115 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek, karara bağlandı.

Meclis üyeleri, evde sağlık hizmetlerinin etkin ve kesintisiz sürdürülebilmesi için 3 adet aracın tahsis edilmesi amacıyla Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç veya görevlendireceği bir kişiye yetki verilmesi talebini görüştü.

Başkan Büyükkılıç, talep ile ilgili yaptığı açıklamada, “İl Sağlık Müdürlüğümüz ile iş birliği halinde evde sağlık hizmetlerine destek oluyoruz. 3 aracımız ayrıca hizmet veriyor. Bunun devamı yönünde bir protokol yetkisi istiyoruz” dedi. Talep, meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Efeler Ligi’nde mücadele eden Develi Belediyespor Voleybol Kulübü’nün nakdi yardım talebini de görüşen meclis, 2 milyon 500 bin TL’lik destek verilmesi kararını aldı.

Mecliste 115’nci maddede su faturalarına yüzde 20 indirim talebi görüşülürken, Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Geçen ay malumunuz su fiyatları ile sabitleme yapmıştık. Kamuoyunda ister istemez beklenti oluşuyor. Elektrik ve doğalgaz konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın sübvanse yaklaşımı içerisinde desteği söz konusudur. Gönül ister ki bedava verelim. Sabitlemeyle 600 milyon TL gitti, şimdi de yüzde 20 indirim yapalım diyoruz. Enflasyonla mücadeleye destek olalım. Bu konuda da bir 500 milyon TL gitmiş oluyor. İnsanların yatırım beklentisini de göz ardı edemeyiz. Bu süreç içerisinde fedakârlık yapıyoruz, aynı zamanda GES, RES yatırımlarını sürdürüyoruz. Kendi kendine yeten kurumlar haline gelmesi yönünde irade gösteriyoruz. Yüksek müsaadenizle yüzde 20 indirim yapalım. Şubat ayının 1’inden itibaren ödenecek olan su faturalarının 2024 yılının sonuna kadar yüzde 20 indirimli olmasını ifade ediyorum. Kayseri önceden 30 büyükşehir içerisinde su fiyatı sıralamasında 15’inci sıradaydı, bu indirimle 22’inci sıraya düşmüş oldu. Suyun metreküpü 17,48 TL’ye inmiş oluyor.”