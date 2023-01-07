Kayseri Büyükşehir'den 'stres' eğitimi

Kayseri Büyükşehir, itfaiye, zabıta ve özel güvenlik personeline ‘Stresi Kontrol Edebilme ve İletişim Becerilerini Geliştirme Eğitim Programı’ düzenledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı’nın düzenlediği eğitim seminerinde Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi'nde görev yapan iletişim uzmanları ile sosyologlar eşliğinde personele Stresi Kontrol Edebilme ve İletişim Becerilerini Geliştirme eğitimi verildi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen eğitim seminerine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Bayar Özsoy ve Serdar Öztürk, daire başkanları, itfaiye ve güvenlik ile Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri zabıta personeli katıldı.

“HEPİNİZE GÖREVİNDE BAŞARILAR DİLİYORUM”

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy, eğitim seminerinde yaptığı konuşmada, “Çok stresli bir görev yapıyorsunuz, insanlarla yüz yüzesiniz. Büyükşehir Belediyemizin vatandaşla iç içe olan zabıta, itfaiye ve güvenliği olarak sürekli muhatapsınız. Hepinize görevinde başarılar diliyorum. Bu eğitimin de hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Eğitim Programı kapsamında, İletişim Uzmanı Fatma Kırıcı ve Uzman Aile Danışmanı Sosyolog Sebahat Bayar tarafından, Büyükşehir Belediyesi personelinin söz konusu görevleri en iyi şekilde sağlayabilmesi, bu konuda kendini geliştirmesi, iletişim becerilerini geliştirmesi ve görevini sürdürürken stres ile başa çıkmayı başarabilmesi amacıyla yapılan uygulamalı eğitim semineri verildi.

Personel tarafından yoğun ilgi gösterilen seminer, soru cevap şeklinde devam etti.