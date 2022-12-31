Kayseri Büyükşehir'den stratejik yol

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Bulvarı’nı Talas Bulvarı’na bağlayacak stratejik 4,7 yoldaki asfalt çalışmalarını inceledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, daha konforlu ve güvenli bir ulaşım için çalışmalarına gece gündüz demeden aralıksız şekilde sürdürürken, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç da hummalı çalışmaları yakından ve yerinde takip ediyor.

Bu kapsamda, şehrin ulaşım ağını arttırmak, daha konforlu bir ulaşım sunabilmek için Melikgazi ilçesinde Erenköy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve Erciyes Bulvarı’nı Talas Bulvarı’na bağlayacak olan yaklaşık 4,7 kilometre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki yolun kullanıma açılması çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen hummalı çalışmaları yerinde inceledi. Büyükkılıç’a incelemelerinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal ve daire başkanları da eşlik etti.

“YENİ YILA YENİ BİR HİZMET”

Başkan Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, “Talas Bulvarımızdan başlayıp Erciyes, Tekir diye bilinen Hisarcık’a giden ana arterimize, oradan Eskişehir Bağları üzerinden 15 Temmuz Bulvarı’na ve ardından Organize Sanayimize, oradan da devam edip Kuzey Çevre Yolu’muza, kısacası şehrimizi kuşatan bir anlayış içerisinde bir ana arterimiz böylece tamamlanmış oluyor” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, ekiplere çay ikramında da bulundu.

15 BİN TON ASFLAT SERİMİ YAPILDI

Kentin ulaşım ağını genişleterek vatandaşlara daha konforlu ve güvenli bir ulaşım imkânı sunmak üzere çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Erciyes Bulvarını Talas Bulvarına bağlayacak olan yaklaşık 4,7 kilometre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki yolun kullanıma açılması çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Yapılan çalışmalarda, imar uygulaması yapılarak temizlenen alanlarda yol güzergâhı üzerinde bulunan yapılar ve eklentilerin enkaz kamulaştırma çalışmaları yapılarak yol platformu açıldı.

Erenköy Bulvarı’nın Komando Caddesi ile Talas Bulvarı arasında kalan kısımda alt yapı ve asfaltlama çalışmaları devam ediyor. Ekipler tarafından, 750 metrelik son etapla birlikte yol üzerinde toplam 15 bin ton asfalt serimi yapıldı.