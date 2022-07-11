Kayseri Büyükşehir'den STK buluşması

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi ile Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'nin (KESOB) düzenlediği bayramlaşma programlarına video konferans yöntemi ile katıldı. Büyükkılıç, ayrı ayrı bağlandığı bayramlaşma programlarında katılımcıların Kurban Bayramı’nı kutladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

El ele, gönül gönüle tüm kamu kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile birlikte, ortak aklı ön planda tutarak hizmet eden ve tüm Kayserilileri kucaklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı’nda da büyük bir aile anlayışı ile STK’larla bayramlaşmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç, MÜSİAD Kayseri Şubesi ve Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'nin düzenlediği bayramlaşma programlarına video konferans yöntemiyle ayrı ayrı bağlanarak, temsilcileri ve üyeleri ile bayramlaştı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Kayseri Şubesi ev sahipliğinde gerçekleşen bayramlaşma programına Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar önceki dönem bakanlarından Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, MÜSİAD Kayseri Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Akmermer ile sanayi ve iş adamları katıldı.

Bayramlaşma programında konuşan Başkan Büyükkılıç, birlik, beraberlik mesajları vererek, “Bir Kurban Bayramı’na daha erişmenin sevincini yaşıyor, Cenab-ı Allah’a şükrediyoruz. Ay yıldızlı Türk bayrağımızın altında birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde daha nice bayramlara kavuşabilmek duasıyla, sizlerin ve tüm İslam Âlemi’nin Kurban Bayramı mübarek olsun” ifadelerini kullandı.

Programda konuşan MÜSİAD Kayseri Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Akmermer ise birlik, beraberlik ve kardeşliğin önemine vurgu yaparak, İslam Âlemi’nin Kurban Bayramını tebrik etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, daha sonra Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'nin düzenlediği bayramlaşma programına da video konferans yöntemi ile bağlanarak, esnaf ve sanatkârlarla bayramlaştı.

Programda konuşan ve birlik kelimesinin Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği üyelerine çok yakıştığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Bayramınızı tebrik ediyorum. Sağlıklı, huzurlu, ailelerinizle, yakınlarınızla, üyelerinizle daha nice bayramlara erişmelerini temenni ediyorum. Allah’a şükürler olsun, nasıl ki esnaf odalarımızın birliği ise birlik kelimesi sizlere ne kadar da çok yakışıyor, ne kadar da şehrimiz adına, ülkemiz adına ve insanlara hizmet adına bir araya gelmeyi beceriyorsunuz. Sizleri tekrar kutluyorum” dedi.

Bayramlaşmaların ardından Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Kayseri Şubesi ile Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği temsilcileri ve üyeleri de Büyükkılıç’a ilgi alakası ve hizmetleri dolayısıyla teşekkür ettiler.