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Kayseri Büyükşehir'den 'sıfır emisyon' atapı

GÜNDEM 03.02.2023, 10:45
Kayseri Büyükşehir'den 'sıfır emisyon' atapı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sıfır emisyon rotasının tüm hızıyla ilerlediğini söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç sera gazı emisyonlarını azaltmayı ve net sıfır hedefine ulaşmak için Kayseri’yi ülkenin en önemli yenilenebilir enerji üretim merkezlerinden birisi haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Başkan Büyükkılıç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank’ın sıfır emisyonlu araçların iklim değişikliğiyle mücadelede önemine işaret ettiğini hatırlatarak, bu kapsamda ulaşım alanında önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.´nin 2016 yılından itibaren sera gazı emisyonlarının izlenmesi, ölçülmesi, raporlanması ve bağımsız kuruluşlara doğrulatılması uygulamasına geçtiğini belirterek, Karbon Saydamlık Projesi´ne (Carbon Disclosure Project-CDP) dâhil olduğunu ve o dönem Türkiye´den beyan raporu vererek katılan tek toplu taşıma şirketi olduğunu ifade etti.

“ROTAMIZ SIFIR EMİSYON”

Başkan Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, “Rotamız sıfır emisyon. Bu konuda yaptığımız önemli çalışmalardan bazılarını, enerji verimli sürüş, toplu taşıma hatlarının optimizasyonu ve verimli hale getirilmesi, atıkların azaltılması hedefleri, filomuza daha düşük emisyon değerlerine sahip CNG´li ve elektrikli araçların eklenmesi olarak sıralayabiliriz” diye konuştu.

“BİSİKLET SAYISI 900’E YÜKSELECEK”

650 bisiklet ile sıfır emisyonlu hareketliliğe katkı sağladıklarını vurgulayan Büyükkılıç, “Ayrıca Türkiye’nin ilk bisiklet paylaşım sistemi olma özelliğine sahip KAYBİS 2023 yılında toplam 57 istasyon 650 adet bisiklet ile sıfır emisyonlu hareketliliğe katkı sağlıyor. 2023 yılı bisiklet istasyon sayısı 81’e ve bisiklet sayısı da 900’e yükselecek” dedi.

6 ADET ELEKTRİKLİ OTOBÜS, 72 ADET RAYLI SİSTEM ARACI

Başkan Büyükkılıç, 6 adet elektrikli otobüs ve 72 adet raylı sistem araçlarının bulunduğunu belirterek, “Şehrimizde ayrıca CNG’li araçların yanı sıra 6 adet 18 metre elektrikli otobüslerimiz, 72 adet raylı sistem araçlarımız mevcut. Bu araçlarımız ile hem yakıt tasarrufu sağlıyor hem de karbondioksit salınımını en aza indirgiyoruz” şeklinde konuştu.

Büyükkılıç, 2023 yılı sonuna kadar raylı sistem araç sayısının 80’i bulacağını sözlerine ekledi.

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