Kayseri Büyükşehir'den 'seyyar' yardım

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin aralıksız sürdürdüğü depremin yaralarını sarma çalışmaları kapsamında 8 duş 2 WC’li seyyar duşakabin bölgeye gönderildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla ve koordinesiyle deprem bölgesindeki çalışmalara katkı sunmak üzere tüm imkanlarını seferber eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi, depremzedelerin acil ihtiyaçları olan barınma, temizlik ve gıda gibi alanlarda ihtiyaç duyulan bölgelere gerekli ekipmanları sevk etmeye devam ediyor.

Bu kapsamda deprem bölgesinde vatandaşların kullanımına sunulmak üzere Kayseri Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı atölyesinde 8 duş, 2 WC’li konteyner hazırlandı. 2 gün gibi kısa bir sürede tüm donanımlarıyla kullanıma hazır hale getirilen konteyner bölgeye sevk edildi.

Temizlik ve hijyen noktasında duyulan ihtiyaca cevap vermek üzere Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekiplerince tasarlanan seyyar duş kabini içerisinde 8 duş ve 2 WC ile dolap ve konteynerin dışında telefon şarj istasyonu bulunuyor. Elektrik ve su tesisat montajı tamamlanarak kullanıma hazır hale getirilen seyyar duş kabini depremzedelere hizmet vermek üzere bölgeye gönderildi.