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Kayseri Büyükşehir'den şehrin her köşesine hizmet

GÜNDEM 30.11.2023, 12:15
Kayseri Büyükşehir'den şehrin her köşesine hizmet

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimat ve gayretleri ile sahip olduğu imkânlarını halka hizmet için sonuna kadar seferber etmeyi sürdürüyor. Büyükşehir, Fen İşleri Daire Başkanlığı aracılığı ile geçen 5 yıllık süreçte, kentte dokunmadık alan bırakmayarak Kayseri’yi adeta mamur etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Park ve mesire alanlarından yeni yapılan ve onarımı gerçekleştirilen yollara, katlı kavşaklardan köprü ve menfezlere, otoparklardan spor amaçlı yapılara, istinat ve ihata duvarlarından mezarlara, wc, abdesthane ve mescitlerden parke beton gibi yol ve yapı malzemelerinin yerine göre kullanımına kadar hemen her konuda şehrin hizmetine yetişen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ve ekipleri, yaşanabilir, konforlu ve güvenli bir Kayseri için milyonlarca metreküp yapı malzemesi ve asfalt, parke gibi mal ve hizmetleri dur duraksız aktararak vatandaşlara hizmet verdi.

Büyükşehir Fen İşleri Daire Başkanlığı İmalat Raporu’nda yer alan bilgilere göre, yapılan bölünmemiş yol uzunluğu 901 bin 318 metre, bölünmüş yol uzunluğu ise 69 bin 600 metre olarak kayıtlara geçti. Öte yandan yapılan yayla yolları uzunluğu 135 bin 242, şehre kazandırılan bisiklet yolu uzunluğu ise 31 bin 912 metre oldu.

Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından 5 yılda gerçekleştirilen şehir merkezi ve ilçelerdeki asfalt miktarı 1 milyon 148 bin 500 ton asfalt ile ulaşıma sunulan yollar, vatandaşlar için hizmete girdi. Bununla birlikte yol işlerinde kullanılan toplam stabilize tuvenan malzeme miktarı 9 milyon 284 bin 297 metreküp olurken, yine yol işlerinde kullanılan toplam kırma taş miktarı ise 3 milyon 11 bin 68 metreküp olarak gerçekleşti. Hizmet alımı yoluyla yapılan yol işleri malzeme nakli miktarı ise toplam 5 milyon 869 bin 796 ton, idare mali taş kullanılarak yapılan parke, begonit, bazalt gibi her cins taş ile kaplama miktarı ise 83 bin 537 metrekare oldu.

Kentteki çevre düzenlemeleri kapsamında düzenleme yapılan alan miktarı toplam 367 bin 728 metrekare olarak kayıtlara geçti. Çevre düzenlemesine ek olarak kilit parke, begonit, bloktaş gibi prefabrik beton kaplaması alanı toplam 424 bin 391 metrekare, bazalt, traverten, andezit gibi doğal taş duvar veya zemin kaplaması yapılan alan toplam 54 bin 764 metrekare, yapılan istinat ve ihata duvarı uzunluğu 22 bin 539 metre, kullanılan her sınıf beton miktarı toplam 146 bin 107 metreküp, kullanılan inşaat demiri miktarı toplam 9 bin 41 ton olarak gerçekleşti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından kentin dört bir yanında yaşama dair ihtiyaç olan yüzlerce faaliyet ve inşaat gerçekleştirildi. Bu kapsamda yine 5 yıllık süreçte wc, abdesthane, mescit amaçlı inşa edilen yapıların kapalı alan büyüklüğü bin 638 metrekare olurken, inşa edilen mezar sayısı toplam 10 bin 666 adet, yapılan otopark sayısı 5 bin 791 adet, gerçekleştirilen spor amaçlı yapı sayısı 14 adet, yapılan aydınlatma direği 365 adet, yapılan kamelya sayısı 919 adet ve onarılan kamelya miktarı ise 760 adet olmak üzere hemen her konuda Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların hayatına katkı sağladı.

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