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Kayseri Büyükşehir'den şehitler anısına

GÜNDEM 29.10.2022, 07:45
Kayseri Büyükşehir'den şehitler anısına

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, gençlerle birlikte 2022 yılı sonbahar ağaçlandırma ve çiçeklendirme etkinlikleri kapsamında bin 100 adet fidan dikimi 15 Temmuz şehitleri anısına yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, “Şehitlerimiz anısına 251 tane fidan diktik” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ve KAYMEK Gençlik Merkezleri tarafından Sivas Yolu Kayseri İl Göç İdaresi önünde gerçekleşen fidan dikim törenine Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen, Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş,  Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cüneyd Özdemir ve KAYMEK gençleri katıldı.

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANISINA 251 FİDAN

Etkinlik alanında açıklamalarda bulunan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, 15 Temmuz ruhunu yansıtmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirterek, “Şehitlerimiz anısına 251 tane fidan diktik. Bu işi KAYMEK gençlerimizle beraber yaptık” dedi.

Başkan Büyükkılıç’ın daha yeşil bir Kayseri için gayret gösterdiğini ifade eden Öztürk, “Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanımızın önderliğinde gençlere verdiğimiz, şehitlerimize verdiğimiz, vatanımıza, bayrağımıza verdiğimiz önemin bir gösteri olarak da burada sembolik olarak bir ağaç dikme töreni düzenledik. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ederken, ayrıca 15 Temmuz ruhunu yansıtmanın haklı gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Öztürk ayrıca Başkan Büyükkılıç adına KAYMEK personeline ve gençlere teşekkür ederek, şükranlarını sundu.

15 Temmuz şehitleri anısına gençlerle birlikte 2022 yılı sonbahar ağaçlandırma ve çiçeklendirme etkinlikleri kapsamında bin 100 adet fidan dikimi yapıldı.

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