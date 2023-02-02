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Kayseri Büyükşehir'den Sarıoğlan'a dev yatırım

GÜNDEM 02.02.2023, 09:15
Kayseri Büyükşehir'den Sarıoğlan'a dev yatırım

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sarıoğlan ilçesinde birçok yatırımı hayata geçirirken, fen işlerinden kırsal ve tarımsal hizmetlere kadar ilçeye yaklaşık 50 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde tüm ilçelere yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Sarıoğlan ilçesini ziyaret ederek, birçok yatırımı ilçe sakinlerinin hizmetine sundu.

Vali Çiçek ve beraberindeki protokol ile birlikte ilçeye bir gün içerisinde adeta çıkarma yapan Başkan Büyükkılıç, Sarıoğlan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin açılışını yaparken, kooperatife ait kafe inşaatını, Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle hayata geçirilecek olan İlçe Kütüphanesi ve Konferans Salonu ile yeni hükümet konağı arsalarını da incelerken, yapımı tamamlanan ilçe stadyum sahasında futbol maçı yaptı.

Başkan Büyükkılıç, KAYMEK Palas Kadın ve Gençlik Merkezi’ni gezerken, restore edilen Palas Ulu Camii inceledi.

Büyükşehir Belediyesi bu yatırımların yanı sıra Sarıoğlan ilçesine bir yılda 50 milyon TL’ye yakın hizmet götürdü.

Bu kapsamda, Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Sarıoğlan İlçesinde 3,5 milyon TL’lik, ferah ve modern yapısıyla pazaryeri ilçe sakinlerinin hizmetine sunulurken, 12 milyon 320 bin TL’lik 15 bin 400 ton sıcak asfalt dökümü yapıldı.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı 2022 yılında, kilit parkeden çocuk oyun parkına, halı sahadan kırsal mahalle yollarına kadar 29 milyon 558 bin TL’lik yatırım yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ise 2022’de küçükbaş hayvan dağıtımından tohum dağıtımına, soğuk hava deposundan makine ekipmanlarına kadar 4 milyon 148 bin TL hizmet götürdü. 

Sarıoğlan ilçesine 49 milyon 526 bin TL’lik yatırım yapan Büyükşehir Belediyesi’nin Sarıoğlan ilçesi Karaözü Mahallesi yakınlarında Kızılırmak Sahili Şahruh Köprüsü Çevresinde Park Yapım İşi proje çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. 

Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Yapılan ve yapılacak olan projelerimiz, hizmetlerimiz ve yatırımlarımız Sarıoğlan halkımıza hayırlı olsun. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı ortamlarda yaşamalarına katkı sağlamak adına bundan sonra da 16 ilçemizde, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden aynı azim ile çözüm odaklı projelerimizle hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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