Kayseri Büyükşehir'den 'sağlık'lı yatırımlar

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Develi Dr. Ekrem Karakaya Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın döneminde ‘insanı yaşat ki, devlet yaşasın’ felsefesiyle insana verilen değer ve sağlık alanında yapılan yatırımlar, yüz akımız olmuştur” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe ziyareti kapsamında Develi Dr. Ekrem Karakaya Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti.

Büyükkılıç, hastanede tedavi gören Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz’ın annesi Fatma Yılmaz’a ve diğer hastalara geçmiş olsun dileklerini iletip, sağlık çalışanlarına çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Hastanede sağlık personeli ve hastalarla da sohbet eden Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, ‘insanı yaşat ki, devlet yaşasın’ felsefesiyle insana verilen değerin, sağlık alanında yapılan yatırımların, yüz akı olduğunu belirterek, “Bir hekim olarak, geçmişi bilen bir insan olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın döneminde ‘insanı yaşat ki, devlet yaşasın’ felsefesiyle insana verilen değer ve sağlık alanında yapılan yatırımlar, yüz akımız olmuştur” dedi.

Yeni yapılan hastanenin hizmet ortamına dikkat çeken Büyükkılıç, “Sayın Başhekimimizin verdiği bilgilere baktığında, hayran kalmamak elde değil. Tek kişilik odalarda hizmet veriyoruz, beş yıldızlı otel statüsünde hastanede hizmet veriyoruz. Şehrimize hizmet etmek, ilçemize hizmet etmek hepimiz için onur. Bizlere bu hizmet fırsatını veren hemşehrilerimize de dua ediyoruz” şeklinde konuştu.

Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz’ın hastanede tedavi gören annesi Fatma Yılmaz ve diğer hastaları ziyaret eden ve geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Büyükkılıç, “Burada çok değerli Bakan Yardımcımız, hemşehrimiz Nazif Yılmaz Bey’in kıymetli anneleri, Fatma annemizin tedavi gördüğü ortamda onu da ziyaret etmek suretiyle hem hastanemizle ilgili değerli Başhekimimizden bilgiler aldık hem de bu vesileyle hastalarımızı ziyaret etme fırsatı bulmuş olduk. Bizler de üzerimize düşen bir şey var ise Sayın Başhekimimizin bizlere ileteceği, tabi ki çevre düzeninde yaptıklarımız ortada ama yapılması gereken bir çalışma var ise ona da biz varız diyoruz” ifadelerini kullandı.

Yahyalı, Bünyan, Develi, diğer ilçeler ve Kayseri merkezinde Şehir Hastanesi ile insana, sağlığa yapılan yatırımın zirve yapmış durumda olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“ Kayseri’de ikinci bir Tıp Fakültesi’ni Kayseri’mize hediye etmek suretiyle Sayın Cumhurbaşkanımız bizlere verdiği değeri, Kayseri’ye olan muhabbetini bir kez daha her zamanki gibi kanıtlamıştır. Biz dua ediyoruz, Cenab-ı Allah kendilerinden razı olsun diyoruz. Bu hizmetlere vesile olanlara sadece teşekkür edilir, dua edilir. Ama bunların yanında hekimlerimize, sağlık çalışanlarımıza her kademedeki, bir ağabeyleri, bir meslektaşları olarak da ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun diyorum.”

Hastaneye katkılarından dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür eden Develi Dr. Ekrem Karakaya Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ahmet Topbaş da “Biz de Sayın Başkanımıza hastanemize vermiş olduğu katkılardan dolayı tüm Develi halkı adına ve kendi adımıza hastane başhekimi olarak teşekkür ediyoruz” dedi.