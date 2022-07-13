Kayseri Büyükşehir'den önemli buluşma

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gurbetçi vatandaşları Kayseri’de buluşturacak 13-31 Temmuz Avrupa’daki Türkler Kayseri Buluşması programı düzenlerken, Kayserililer festival tadında gerçekleşecek kültür sanat etkinlikleri heyecanını yaşıyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın önderliğinde gurbetçileri Kayseri’de buluşturacak çeşitli etkinliklerin ve konserlerin yer alacağı 13-31 Temmuz Avrupa’daki Türkler Kayseri Buluşması programı ile kültür sanat faaliyetlerine bir yenisini daha ekleyecek.

KÜLTÜR GEZİLERİ DÜZENLENECEK

Avrupa’daki Türkler Kayseri Buluşması etkinliği kapsamında 14 Temmuz - 18 Temmuz tarihleri arasında Koramaz Vadisi, 16 Temmuz’da Kültepe Kaniş Karum, 17 Temmuz’da ise İncesu ilçesine kültür gezisi düzenlenecek. Tamamen ücretsiz olan geziler için kayıtlar Kale İçi Etkinlik alanında yapılıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa birimleri, 13-31 Temmuz Kayseri Kalesi’nde düzenlenen Avrupa’daki Türkler Kayseri Buluşması Etkinliğinde yerini alacak. Etkinlik süresi boyunca vatandaşların talep, istek ve önerileri dinlenecek.

ÜNLÜ SANATÇILAR KONSER VERECEK

Bugün saat 19.00’da müzisyen Nuri Savruk ve saat 20.30’da ünlü sanatçı Eypio, 14 Temmuz Perşembe saat 19.00’da müzisyen Gamze İleri ve saat 20.30’da şarkıcı Akın, 15 Temmuz Cuma saat 21.30’da Türk halk müziği sanatçısı İsmail Altunsaray sahne alacak.

Etkinliğin devam eden günlerinde ise 16 Temmuz Cumartesi saat 19.00’da sanatçı Tuğba Çimencan ve saat 20.30’da sevilen ünlü sanatçı Yusuf Güney, 17 Temmuz Pazar saat 19.00’da radyo programcısı Umut Öztürk, sunucu Hop Dedik Ayhan, Haber Spikeri Mehmet Aydın ve saat 20.30’da ünlü sanatçı Murat Kekilli, 18 Temmuz Pazartesi saat 19.00’da sanatçı Ayşen Kaya ve saat 20.30’da ünlü sanatçı Baha Kayserililer ile buluşacak.

13-31 Temmuz günleri arasında yurt dışından gelen vatandaşlarla tüm Kayserilileri buluşturacak festival gibi etkinlikte birbirinden ünlü sanatçıların vereceği konserlerin yanı sıra, mehteran gösterileri, çocuk tiyatroları, yarışmalar, spor etkinlikleri, dinletiler, söyleşiler gibi faaliyetler yer alacak. Cumhuriyet Meydanı’nda 13 Temmuz Çarşamba ve 14 Temmuz Perşembe saat 18.00’de çocukların büyük sevgisini ve beğenisini kazanan Rafadan Tayfa Animasyon gösterisi de gerçekleştirilecek.

ÇOK ÖZEL SERGİ VE STANTLAR SİZİ BEKLİYOR

Ayrıca KAYMEK tarafından birçok etkinlik de yapılacak. Bu kapsamda şenlikte, 1970’li, 1980’li, 1990’lı yıllarda sokaklarda oynanan çocuk oyunlarını sanatsal olarak yansıtan “70’ler 80’ler 90’lar Sokakta Oynuyor Çocuklar” isimli sergi, Sıladan Gurbete Fotoğraf Sergisi, KAYMEK’le öğreniyorum isimli Ebru ve bebek yapımı etkinlikleri, Robotik Kodlama, Akıl Oyunları ve Geleneksel El Sanatları stantları, özel olarak tasarlanmış Osmanlı kıyafetleriyle tarihe uzanan fotoğraf çekim alanı, Sırdaşın Olayım stantı ile yüz boyama etkinlikleri de gerçekleşecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek Avrupa’daki Türkler Kayseri Buluşması 31 Temmuz Perşembe gününe kadar devam edecek.