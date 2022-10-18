Son Dakika

Kayseri Büyükşehir'den muhtarlara özel eğitim programı

GÜNDEM 18.10.2022, 07:15
Kayseri Büyükşehir'den muhtarlara özel eğitim programı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin ilçelerinde halkın taleplerini ilgili yerlere ileterek, köprü görevi gören muhtarlara yeni bir eğitim programı düzenliyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi KAYMEK’in Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi birimi, uzman kadrosuyla muhtarlarla buluşarak, bireysel danışmanlığa ihtiyaç duyan vatandaşlara daha iyi hizmet verilmesine imkân tanıyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediyesi faaliyetlerine yenilerini eklemeyi sürdürüyor. Büyükşehir, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın muhtarlarla yapılan çalışmalara verdiği özel önemle birlikte, muhtarlar aracılığı ile vatandaş ve belediye arasında etkin bir iletişim kanalı oluşturmaya önemli katkılar sunması planlanan, muhtarlara yönelik yeni bir eğitim programını hayata geçiriyor. 

Büyükşehir Belediyesi, eğitim programı kapsamında merkez ve kırsalda tüm muhtarlara yönelik eğitimler düzenleyecek. Kentte yenilikçi eğitim ve hayat boyu öğrenme odaklı binlerce insana dokunan Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.’nin (KAYMEK) Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi birimi uzmanları, yürütülecek eğitimlerde muhtarlarla buluşacak. 

KAYMEK Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi uzman kadrosu, bireysel danışmanlığa ihtiyaç duyan vatandaşlarla bir araya gelerek, vatandaşlara ücretsiz şekilde destek olacak hizmet sunmayı amaçlayan projede, muhtarlara vereceği eğitimde “Stres Yönetimi, Sorun Çözme Becerileri, Sağlıklı ve Etkili İletişim, Zor İnsanla Diyalog ve İkna” gibi konu başlıkları üzerinde duracak.

Program sonunda eğitim alan muhtarların kendi mahallelerinde bireysel danışmanlığa ihtiyaç duyan vatandaşları Büyükşehir KAYMEK’in ücretsiz hizmetiyle buluşturması bekleniyor.

Yorumlar (0)
18
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 18 Ekim 2022
İmsak 05:47
Güneş 07:11
Öğle 12:54
İkindi 15:56
Akşam 18:27
Yatsı 19:47
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 10 21
2. Fenerbahçe 9 20
3. Başakşehir 9 20
4. Beşiktaş 10 19
5. Konyaspor 10 18
6. Trabzonspor 10 18
7. Galatasaray 9 17
8. Kayserispor 10 16
9. Gaziantep FK 10 15
10. Kasımpaşa 10 13
11. Alanyaspor 10 12
12. Sivasspor 10 10
13. Karagümrük 9 9
14. Giresunspor 9 8
15. İstanbulspor 9 8
16. Antalyaspor 9 7
17. Ankaragücü 9 7
18. Hatayspor 9 7
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 9 18
2. Eyüpspor 9 18
3. Bodrumspor 9 17
4. Boluspor 8 15
5. Pendikspor 8 15
6. Sakaryaspor 9 15
7. Rizespor 8 13
8. Samsunspor 9 13
9. Tuzlaspor 9 12
10. Bandırmaspor 8 12
11. Manisa FK 8 12
12. Erzurumspor 8 9
13. Altınordu 8 9
14. Adanaspor 9 8
15. Göztepe 8 8
16. Altay 9 7
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 9 6
19. Denizlispor 9 2
Takımlar O P
1. Arsenal 10 27
2. M.City 10 23
3. Tottenham 10 23
4. Chelsea 9 19
5. M. United 9 16
6. Newcastle 10 15
7. Brighton 9 14
8. Liverpool 9 13
9. Brentford 10 13
10. Bournemouth 10 13
11. Fulham 10 12
12. West Ham United 10 11
13. Crystal Palace 9 10
14. Everton 10 10
15. Leeds United 9 9
16. Aston Villa 10 9
17. Wolves 10 9
18. Southampton 10 8
19. Leicester City 10 5
20. Nottingham Forest 10 5
Takımlar O P
1. Real Madrid 9 25
2. Barcelona 9 22
3. Atletico Madrid 9 19
4. Real Betis 9 19
5. Real Sociedad 9 19
6. Athletic Bilbao 9 17
7. Villarreal 9 15
8. Valencia 9 14
9. Osasuna 9 13
10. Rayo Vallecano 9 11
11. Celta Vigo 9 10
12. Mallorca 9 9
13. Espanyol 9 9
14. Sevilla 9 9
15. Girona 9 8
16. Getafe 9 8
17. Real Valladolid 9 8
18. Almeria 9 7
19. Cadiz 9 6
20. Elche 9 3