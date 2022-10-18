Kayseri Büyükşehir'den muhtarlara özel eğitim programı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin ilçelerinde halkın taleplerini ilgili yerlere ileterek, köprü görevi gören muhtarlara yeni bir eğitim programı düzenliyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi KAYMEK’in Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi birimi, uzman kadrosuyla muhtarlarla buluşarak, bireysel danışmanlığa ihtiyaç duyan vatandaşlara daha iyi hizmet verilmesine imkân tanıyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi faaliyetlerine yenilerini eklemeyi sürdürüyor. Büyükşehir, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın muhtarlarla yapılan çalışmalara verdiği özel önemle birlikte, muhtarlar aracılığı ile vatandaş ve belediye arasında etkin bir iletişim kanalı oluşturmaya önemli katkılar sunması planlanan, muhtarlara yönelik yeni bir eğitim programını hayata geçiriyor.

Büyükşehir Belediyesi, eğitim programı kapsamında merkez ve kırsalda tüm muhtarlara yönelik eğitimler düzenleyecek. Kentte yenilikçi eğitim ve hayat boyu öğrenme odaklı binlerce insana dokunan Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.’nin (KAYMEK) Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi birimi uzmanları, yürütülecek eğitimlerde muhtarlarla buluşacak.

KAYMEK Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi uzman kadrosu, bireysel danışmanlığa ihtiyaç duyan vatandaşlarla bir araya gelerek, vatandaşlara ücretsiz şekilde destek olacak hizmet sunmayı amaçlayan projede, muhtarlara vereceği eğitimde “Stres Yönetimi, Sorun Çözme Becerileri, Sağlıklı ve Etkili İletişim, Zor İnsanla Diyalog ve İkna” gibi konu başlıkları üzerinde duracak.

Program sonunda eğitim alan muhtarların kendi mahallelerinde bireysel danışmanlığa ihtiyaç duyan vatandaşları Büyükşehir KAYMEK’in ücretsiz hizmetiyle buluşturması bekleniyor.