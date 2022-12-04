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Kayseri Büyükşehir'den muhtarlara eğitim

GÜNDEM 04.12.2022, 09:00
Kayseri Büyükşehir'den muhtarlara eğitim

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin, kentin mahallelerinde halkın taleplerini ilgili yerlere ileterek, köprü görevi gören muhtarlara yönelik düzenlediği yeni bir eğitim programı tamamlanırken, Büyükşehir’in uzman kadrosu tarafından 16 ilçede 714 mahalle muhtarına eğitim verildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ‘uç beyi’ diye nitelendirdiği muhtarlarla yapılan çalışmalara verdiği özel önem doğrultusunda, muhtarlara yönelik yeni bir eğitim programını hayata geçirdi.

KAYMEK Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi uzman kadrosu, Etkili ve Sağlıklı İletişim Yöntemleri, Sorun Çözme Becerileri ve Stres Yönetimi başlıkları altında eğitim programları gerçekleştirdi.

Muhtarlar aracılığı ile vatandaş ve belediye arasında etkin bir iletişim kanalı oluşturmaya önemli katkılar sunması amaçlanan ve 8 Kasım’da başlayan program 30 Kasım’da tamamlandı.

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.’nin (KAYMEK) Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi birimi uzmanları, yürütülen eğitimlerde muhtarlarla buluştu.

Büyükşehir Huzur Çınarı, mahalle muhtarlarının sahada karşılaştığı problemlere yönelik sağlıklı ve hızlı çözümler üretmelerine katkı sağlamak, kişisel gelişimlerine yön vermelerine destek olmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde tüm mahalle muhtarlarına eğitim verdi.

8 Kasım 2022’de Yeşilhisar ilçesinde Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın katılımlarıyla başlayan eğitim programı, 16 ilçede gerçekleşti.

714 mahalle muhtarına verilen eğitim programı, Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi’nde görev yapan Fatma Kırıcı, Hatice Demirel, Melike Sena Duran, Furkan Kılıç, Müjgan Kocabaş, Muhammed Ali Akdağ, Kübra Nur Ceyhan, Şeyda Özaltun, Gökçe Çiçek İlhan ve Sebahat Bayar’ın yer aldığı uzman ekip tarafından ilçelerin Sosyal Yaşam Merkezleri ve Meclis Salonları’nda gerçekleşti.

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