Kayseri Büyükşehir'den mozaik mesaisi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte omuz omuza vererek, kentin tarihine ve turizmine sahip çıkıyor. Başkan Büyükkılıç, İncesu ilçesi Örenşehir Mahallesi’nde devam eden ve İç Anadolu’nun en büyük mozaik yapısına ulaşılan arkeolojik kazı çalışmalarının tamamlandığında tarihi yeniden yazacak bu mozaik yapısını kısa sürede turizme kazandıracaklarını söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin İncesu İlçesi, Örenşehir Mahallesi, Köy İçi mevkiinde Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Kayseri Müze Müdürlüğü’nün denetiminde arkeolojik kazılar devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Necmiye Büyükkılıç ile Vali Gökmen Çiçek ve eşi Sümeyra Çiçek ile birlikte İncesu İlçesi, Örenşehir Mahallesi bölgesindeki arkeolojik kazı çalışmalarını yerinde inceledi. İnceleme gezisinde Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek’e, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman da eşlik etti.

Vali Çiçek ile Başkan Büyükkılıç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve arkeologlardan yapılan kazı çalışmalarında gelinen son durum ve mozaikler hakkında bilgiler aldı.

“TARİHİ YENİDEN YAZACAK”

Burada tarihin adeta yeniden yazılacağını söyleyen Başkan Büyükkılıç, “Örenşehir Mahallesi’nde bulunan İç Anadolu’nun en büyük mozaik yapısının kazı çalışmalarını Valimiz Sayın Gökmen Çiçek ile yerinde takip ettik. Adeta açık hava müzesi olan Kayseri’mizde, tarihi yeniden yazacak bu mozaiği kısa sürede turizme kazandıracağız” diye konuştu.

“ÇOK YAKINDA BURALAR BİR BAŞKA OLACAK”

Mozaik yapıtları ‘muhteşem’ olarak niteleyen Vali Çiçek ise “Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç ile beraber, durağımız İncesu İlçesi Örenşehir’deki mozaikler oldu. Muhteşem yerler. Büyükşehir Belediyemizle birlikte çalışıyoruz. Çok yakında buralar bir başka olacak” dedi.

GEÇ ROMA, ERKEN BİZANS’A AİT ÖRNEKLER

Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle devam eden kurtarma kazıları sonucunda, M.S. 4. yüzyıl sonrası Geç Roma, Erken Bizans’a ait sivil konut örnekleri olduğu değerlendirilen yapıda yaklaşık 300 metrekare, sağlam mozaik taban döşemeler ortaya çıkarıldı. 10’dan fazla odası açılan, halen kazı çalışmaları devam eden yapı, tespiti yapılan İç Anadolu’daki en büyük mozaikli yapı olarak dikkat çekiyor. Yapıtta, geometrik ve bitkisel figürler ile Grekçe, Latince mozaik yazıtlar da dikkat çekiyor. Üzerinde Latince bir yazıt bulunan mozaik, dikdörtgen planlı bir yapının tabanında yer alırken, üzerinde Grekçe bir yazıt bulunan diğer mozaik ise kısmen korunmuş olan bir duvarla çevrili bir başka binanın tabanına döşenmiş bulundu.