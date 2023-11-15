Kayseri Büyükşehir'den "Mera Islah Projesi”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’de ilk ve örnek “Mera Islah Projesi” kapsamında traktör kullanarak meraya ekim yaptı. Türkiye’de tarım ve hayvancılığa en çok destek veren belediyenin Kayseri Büyükşehir Belediyesi olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Birikimimizle, ekibimizle durmak yok, koşmaya devam” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde Türkiye’de ilk olarak ortak hazırlanan Mera Islah Projesi Tanıtım Töreni gerçekleştirildi.

Beydeğirmeni Mahallesi’nde gerçekleşen Mera Islah Projesi Tanıtım Programı’na Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürü Vejdi Yiğit, Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, daire başkanları, çiftçiler, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Başkan Büyükkılıç, “Mütevazı bir tören, tanıtım yapıyoruz, bir bakıma da diğer büyükşehirlere örnek olma bağlamında teşvik edici çalışma yapıyoruz. Daha fazla teşvik edici şekilde hizmet etmeyi Cenab-ı Allah bize lütfetsin, nasip etsin” dedi.

“BİRİKİMİMİZLE, DENEYİMİMİZLE, HİZMET ETMEYE GAYRET EDİYORUZ”

Büyükkılıç, insanlara hizmet etmeye gayret ettiklerini belirterek, “Birikimimizle, deneyimimizle, samimiyetimizle, insanlara olan bakış açımızla, kapasitemizle, gücümüzle, her zaman daha fazlasını yapmaya, insanlara hizmet etmeye gayret ediyoruz. Ekibimizle birlikte, bu şehri daha iyi noktaya taşıma adına üzerimize düşeni yapmaya çok şükür gücümüz de, deneyimimiz de yeter” diye konuştu.

Kayseri’nin tarım ve hayvancılığın merkezi olma yolunda çok büyük aşama kaydettiğini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Kayseri, ticaretin ve sanayinin merkezi, bunda şüphe yok ama aynı zamanda tarım ve hayvancılığın da merkezi olma doğrultusunda çok büyük aşamalar kaydetti. 16 ilçe belediye başkanımızla dayanışarak, bir ağabey anlayışı içerisinde, hiçbir taleplerine hayır demeden, onları bağrına basan, ne gerekiyorsa yapma doğrultusunda üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

4,5 yılda yaklaşık tarımsal hizmetlere yaklaşık 500 milyon TL yatırım yaptıklarına vurgu yapan Büyükkılıç, “Elhamdülillah 4,5 yıllık süreç içerisinde yaklaşık 500 milyona yakın, tarım, hayvancılık ve su ile ilgili boyutta yatırıma destek vermişiz, vermeye devam edeceğiz" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ise “Burada Kayseri Büyükşehir Belediye’mizin desteği ile merada tohum ekimi gerçekleştireceğiz. 600 dekar bir yer, burada 400 dekarını ekeceğiz ve bu 400 dekara yaklaşık 3 ton bir tohum atılacak beşli karışım şeklinde. Tabi büyükşehir belediyemizin katkısı büyük. Verilere baktığımda 81 şehir içerisinde net olarak söylüyorum büyükşehir belediyesi olarak il tarımlara destek veren tek il büyükşehir belediyesi Kayseri’miz. Bundan dolayı başkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Geçen sene büyükşehir belediyemiz bize 32 milyon TL nakit destekleme yapmış, Allah razı olsun” şeklinde konuştu.