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Kayseri Büyükşehir'den kurban teyakkuzu

GÜNDEM 07.07.2022, 07:45
Kayseri Büyükşehir'den kurban teyakkuzu

Büyükşehir Belediyesi, her Kurban Bayramı’nda olduğu gibi bu bayramda da Kayserililer için kapsamlı çalışmalar gerçekleştiriyor. Büyükşehir ekiplerince Kurban Bayramı’nda vatandaşların hiçbir sorunla karşılaşmamaları için bayram süresince pek çok tedbir alındı. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından Kurban Bayramı süresince açık alanlarda et çekimi ve sucuk yapımına izin verilmeyecek.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Ekipler arife gününden itibaren ve Kurban Bayramı boyunca vatandaşların hijyenik ve huzurlu bir şekilde kurban ibadetini gerçekleştirebilmeleri için 24 saat esasına göre denetimlerine devam edecek. Vatandaşlar zabıtayı ilgilendiren konularla ilgili şikâyetlerini Büyükşehir Belediyesi’nin Alo 153 İletişim Merkezi ve Merkez Zabıta Amirliği’nin 232 29 60 numaralı telefonuna iletebilecekler.

Diğer yandan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. Genel Müdürlüğü ile Kayserigaz arıza ekipleri de vatandaşların su, elektrik ve doğalgaz şikâyetlerini gidermek için 24 saat kesintisiz mesai yapacak. Su ile ilgili şikâyetler için vatandaşlar KASKİ Genel Müdürlüğü’nün 185, elektrik arızaları için Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün 186 ile doğalgaz arızaları için Kayserigaz’ın 187 numaralı telefonlarını arayabilecekler.

KURBAN KESİM YERLERİNDE VETERİNER HİZMETİ

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince kurban kesim yerlerinde veteriner hekim bulunduracak. 44 veteriner hekim, talep eden vatandaşların kurbanlık hayvanlarını, ücretsiz olarak kontrol edecek.

Kayseri’de 41 kurban kesim alanı, toplam 3 kurban satış alanı belirlenirken, belirlenen noktalarda veteriner hekim görevlendirildi. Aynı zamanda belirlenen her kurban kesim noktasında kurban kesim işlemleri, vatandaşlara verilen randevularla belirlenen zaman aralığında gerçekleştirilecek ve herhangi bir yoğunluğa mahal verilmemesi için çalışmalar yapılacak. Kurban Bayramı süresince ilgili birimler tarafından denetimler devam edecek. Kurban kesim alanı ve satış yerleri ile ilgili olarak, ilçe belediye başkanlıklarınca şehrin muhtelif yerlerinde duyuruları yapılacak.

OTOBÜS VE RAYLI SİSTEM SEFERLERİ AKSAMADAN SÜRECEK

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi vatandaşların şehir içi ulaşımlarını rahat bir şekilde sağlamaları için otobüs ve raylı sistem seferlerini aksatmadan sürdürecek. Yapılan düzenlemeye göre otobüsler bayramın 1’inci, 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü günü ile pazar günleri sürdürülen tarifeye göre çalışacak.

Öte yandan Asri Mezarlık ve Erkilet Bülbülpınarı, Argıncık, Ambar ile Gesi-İldem mezarlıklarında ve şehitlikte bayram öncesi temizlik çalışmaları yapıldı.

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