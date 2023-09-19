Kayseri Büyükşehir'den konforlu ulaşım için gece mesaisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin ulaşım ağındaki önemli arterlerde yol konforunu artıramaya yönelik çalışmalar kapsamında Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı’nın Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Köprüsü’nden başlayıp İtfaiye Talas Grup Amirliği’ne kadar olan kesiminde son kat asfalt çalışmasına yarın 21.00’da başlayacak.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda yerel yönetim hizmetleri kapsamında kent genelinde yeni yolları ulaşıma açarak trafik sorunu oluşmadan önlem alan Büyükşehir Belediyesi, mevcut yollarda da altyapı ve asfalt iyileştirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı üzerinde asfalt çalışması gerçekleştirecek olan Büyükşehir Belediyesi, Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Köprüsü’nden başlayıp İtfaiye Talas Grup Amirliği’ne kadar olan kesimde son kat asfalt serim işlemine başlıyor.

KESİNTİSİZ ULAŞIM İÇİN GECE SAATLERİNDE YOL ÇALIŞMASI

Gündüz saatlerinde ulaşım yoğunluğunu dikkate alan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ulaşım konusunda zorluk yaşamaması için çalışmayı gece saatlerinde planladı.

Bugünden itibaren çalışmalar süresince saat 21.00’den 06.00’ya kadar yolun çalışma yapılan bölümü trafiğe kapatılarak, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına alternatif güzergâhlar sürücülere hizmet verecek.