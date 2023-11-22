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Kayseri Büyükşehir'den kış ayı için tam teyakkuz

GÜNDEM 22.11.2023, 11:15
Kayseri Büyükşehir'den kış ayı için tam teyakkuz

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı karla mücadele ekipleri, yaşanabilecek olumsuz kış şartlarına karşın tüm hazırlıklarını tamamlayarak, merkez ve 16 ilçe olmak üzere 7 noktada olası kar yağışına karşı görev yapacak.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda tüm hazırlıklarını tamamlayan Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, çift vardiya şeklinde 24 saat göreve hazır.

KENT MERKEZİNDE 24 SAAT HAZIR 227 KİŞİLİK EKİP

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, kent merkezindeki 600 kilometrelik yol ağında kış şartları ile mücadele kapsamında yaşanabilecek her türlü olumsuz duruma karşı gerekli tüm tedbirleri aldı. 7 gün 24 saat karla mücadele için teyakkuzda olan ekip, 4 farklı lokasyonda yer alan tuz depoları ile yağış sırasında anlık müdahaleye hazır şekilde bekliyor.

Kent merkezinde kış şartları ile mücadele kapsamında toplam 114 adet iş makinası ve 227 kişilik personel görevlendiren Büyükşehir Fen İşleri Daire Başkanlığı, vatandaşların kar yağışı ve buzlanma olaylarından en az şekilde etkilenmesini, günlük hayatın olağan şekilde devamını sağlamak için de gerekli bütün tedbirleri aldı. Bu kapsamda, şehir merkezinde 68 adet kar küreme ve tuz serici, 8 adet greyder, 12 adet yükleyici kepçe, 15 adet kazıcı ve yükleyici kepçe (JSB), 1 adet rotatif ve 10 adet damperli kamyon görev yapacak.

KIRSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI EKİPLERİ DE KARLA MÜCADELEYE HAZIR

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı karla mücadele ekipleri ise 16 ilçeye bağlı mahalle yollarında karla mücadele için 7 noktada 24 saat çalışma esasına göre hazırlıklarını tamamladı. Ekipler, kış boyunca kırsal mahallelerde 3 bin 477 kilometre yol ağında toplam 140 personel ve 62 araç ile karla mücadele çalışmasını yürütecek.

Büyükşehir Belediyesi’nin karla mücadele çalışmaları kapsamında ilçelere bağlı mahalle yollarında bölge planlama yapıldı. Bu doğrultuda Kocasinan, Hacılar, İncesu ve Felahiye bölgesinde merkez ekibi, Develi ve Yeşilhisar bölgesinde Develi ekibi, Bünyan yukarı, Sarıoğlan, Akkışla ve Özvatan bölgelerinde Sarıoğlan ekibi, Bünyan aşağı, Talas ve Tomarza bölgelerinde Tomarza ekibi karla mücadele çalışmasını yürütürken Sarız ekibi, Pınarbaşı ekibi ve Yahyalı ekibi de kendi bölgelerinde ulaşımın aksamaması için canla başla mücadele edecek.

Kış boyunca karla mücadele çalışmalarında toplam 7 ekip 24 saat çalışma esasına göre teyakkuz halinde görev başında olacak.

BÜYÜKŞEHİR, 367 PERSONEL VE 176 ARAÇ İLE KIŞA HAZIR

Merkez ve ilçeler olmak üzere toplam 176 araç ve 367 personel ile çift vardiyalı olarak çalışma yürütecek Büyükşehir Belediyesi’nin karla mücadele ekibi, kar yağışının toplumun günlük yaşantısına yönelik olumsuz kış şartlarının etkisini en aza indirmek ve yollarda trafik akışının sağlanabilmesi için gece, gündüz mücadele edecek.

Ayrıca, Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri de merkezde ana arterler, kaldırımlar, cadde ve sokaklarda yol temizleme, tuzlama ve kar küreme çalışmaları yapacak.

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