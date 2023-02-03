Kayseri Büyükşehir'den kırsalda kar mücadelesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı ekipleri karla mücadele kapsamında 116 kırsal mahalle yolunu daha ulaşıma açtı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri’deki kırsal mahallelerde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapalı olan yolları büyük bir özveri ile ulaşıma açan Büyükşehir Belediyesi, merkezde Fen İşleri Daire Başkanlığı, kırsal mahallelerde ise Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri ile çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Merkez ve ilçeler olmak üzere toplam 156 araç ve 328 personel ile kardan kapanan yolları açma faaliyetleri yürüten ekipler, çift vardiya uygulaması ile karla etkin mücadelesine devam ediyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapalı olan Bünyan ilçesinde 12, Develi’de 18, Pınarbaşı’da 47, Sarız’da 6, Talas’ta 4, Tomarza’da 24 ve Yahyalı ilçesinde 5 mahalle yolu olmak üzere 928 kilometrelik yol ağında toplam 116 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Pınarbaşı’da 5, Sarız’da 27 mahalle yolunda ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Merkezde de Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri karla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, ana arterler, kaldırımlar, cadde ve sokaklarda yol temizleme, tuzlama ve kar küreme çalışmaları yaptı.

TOPLAM 328 PERSONEL 156 ARAÇ İLE KARLA MÜCADELE EDİYOR

Merkez ve ilçeler olmak üzere toplam 156 araç ve 328 personel ile çift vardiyalı olarak çalışan Büyükşehir Belediyesi’nin karla mücadele ekibi, kar yağışının toplumun günlük yaşantılarına yönelik olumsuz etkilerini en aza indirmek ve yollarda trafik akışının sağlanabilmesi için gece, gündüz mücadele ediyor.